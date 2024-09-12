Как правильно держать руль автомобиля: 5 советов для начинающих водителей

Начинающий водитель может неправильно держать руки на руле, что приведет к быстрой усталости рук, снижению контроля над автомобилем и даже возникновению боли в руках, плечах и шее.

Чтобы избежать этих проблем, важно знать, как правильно держать руль – читайте в статье Avtosota.

Правильное положение рук на руле

Правильным считается размещение рук на руле в позиции «10 и 2 часа», однако современные эксперты рекомендуют немного изменить этот подход. Оптимальной считается позиция "9 и 3 часа". В этой позиции руки находятся на уровне горизонтальной оси руля, что позволяет лучше контролировать автомобиль и снижает напряжение на плече и шее.

Расслабьте кисти и сделайте правильный хват руля

Важно также контролировать силу хвата. Прочный, напряженный хват может привести к быстрой утомляемости рук и запястьям. Он руль должен быть полным, но не чрезмерным. Рекомендуется избегать крепкого хвата, когда пальцы сжимаются в кулак. Такой хват может создать чрезмерное напряжение в руках и привести к быстрой усталости. Важно, чтобы пальцы были немного изогнуты, а руки сохраняли естественное положение.

Регулируйте положение сиденья и руля

Перед началом движения убедитесь, что сиденье отрегулировано так, чтобы вы могли легко достать до руля и педалей, не напрягая спину и руки. Сидение должно быть в такой позиции, чтобы ваши локти были слегка изогнуты, когда руки лежат на руле в положении «9 и 3 часа». Руль также должен быть отрегулирован по высоте и вылету. Оптимальное положение – когда руль находится на уровне груди, а не на уровне лица. Это обеспечивает лучший обзор приборной панели и минимизирует нагрузку на шею и руки.

Часто меняйте положение рук

Даже при правильной посадке и оптимальном положении рук на руле, впоследствии может возникать усталость, поэтому рекомендуется периодически изменять положение рук. К примеру, перемещайте руки на одну-две позиции ниже или выше, чередуйте хват одной рукой с двухручным управлением, но не забывайте возвращаться к основной позиции «9 и 3 часа» для контроля за автомобилем.

Делайте паузы во время длительных поездок

Во время длительных поездок важно делать регулярные остановки отдыха. Каждые два часа рекомендуется останавливаться, чтобы размяться, проделать несколько упражнений для рук и плеч, а также просто дать глазам отдохнуть от дороги.

Напомним, мы рассказывали, почему в Украине сложно получить талон для сдачи водительских экзаменов.

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