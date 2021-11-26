Как правильно эксплуатировать и следить за автомобилем в зимний период: действенные советы для автомобилистов

Автомобиль в зимнее время года требует дополнительного внимания. Прислушивайтесь к советам и зима пройдет без приключений.

Когда наступает зима, за окном выпадает снег, а на улице появляется мороз, для автомобилистов начинаются настоящие "Голодные игры". Сначала отыщи в сугробе свой автомобиль, потом откопай его от снега и попробуй запустить двигатель.

Чтобы у вас не возникало проблем зимой, ТСН. Авто подготовил для вас действенные советы о том, как правильно эксплуатировать машину в холодное время года.

– Проверьте колеса. Очень часто, когда у автомобиля два комплекта резины на дисках, владелец может собственноручно заменить колеса у себя в гараже и даже не посмотреть на их состояние. Если вы не хотите стоять в очереди на шиномонтаж и можете сделать это сами, то нужно сделать несколько манипуляций: осмотреть резину на предмет проколов, шишек и неравномерного износа, если с этим все хорошо, идем дальше. Проверьте давление, колесо должно быть накачано по регламенту, не игнорируйте его. Ну и наконец посмотрите, не улетели ли балансировочные грузы. Только после этого можете переобувать свой автомобиль и не беспокоиться.

- Если вы посмотрели в прогноз погоды и увидели, что температура воздуха будет больше чем -10, нужно быстро проверить свой аккумулятор. Можете подъехать к любому электрику или магазину с аккумуляторами и там специальным прибором смогут посмотреть остаточную емкость батареи. Если она маленькая вы можете попытаться подзарядить аккумулятор, но лучше его заменить, ведь стоять на холоде и прикуривать автомобиль "крокодилами" не очень весело.

– Проверьте комплектацию багажника. Кроме традиционного набора: домкрат, баллонный ключ и запаска, нужны еще некоторые вещи. К примеру, лопата, если автомобиль снесло на обочину или вы просто застряли в снегу, он поможет освободить авто из плена. Канистра с топливом, также на случай снежной засады , вы сможете заправить свой автомобиль и отогреваться печкой, пока не придет помощь. Щетка для сметки снега, провода для аккумулятора и троса, ну с этими атрибутами вы точно знакомы.

- Для того чтобы в морозы не оторвать ручку дверцы и не повредить уплотнитель, нужно последний смазывать специальной силиконовой смазкой. Оно создаст жирную прослойку, которая не замерзнет и не даст дверце примерзнуть. Но наносить смазку нужно осторожно, если она попадет на стекло или дверные панели, отмыть ее будет трудно.

– Часто такое бывает, вам нужно открыть автомобиль, а аккумулятор разрядился. Не беда, у вас есть ключ, вы его вставляете в замок, а он не возвращается – замерз. Раньше эта проблема была у всех автомобилистов, ведь центрального замка не было, а попадать в авто нужно. Поэтому человек выходил из дома с чайником и размораживал замок. Но сейчас все проще, пока еще тепло, замки дверей нужно смазать специальной незамерзайкой, именно она вытесняет влагу изнутри и будет держать ваш механизм в рабочем состоянии.

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