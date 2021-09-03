Как правильно эксплуатировать и ухаживать за автомобилем осенью: советы водителям

Как правильно эксплуатировать и ухаживать за автомобилем осенью: советы водителям

Проверьте стеклоочистители, фары и давление в шинах.

Осенью погода часто меняется, поэтому следует убедиться, готов ли к этому ваш автомобиль.

Некоторые простые действия могут значительно повысить вашу безопасность во время движения в это время года. Поэтому ТСН.Авто собрал несколько советов по эксплуатации и уходу за автомобилем.

Дожди будут падать все чаще, поэтому требуется идеальная работа стеклоочистителей. Если они двигаются рывками или с ними другие проблемы, следует срочно обратиться на СТО.

Также стоит проверить состояние устройства, и в случае износа его тоже следует заменить. Кроме того, можно установить зимние щетки, предназначенные для более суровых условий.

Из-за влажности и разницы температур стекло машины может запотевать. В таком случае переведите управление потоками воздуха в системе обдува автомобиля в режим внешней циркуляции. Кроме того, можно открыть окна до момента, пока двигатель не прогреется и стекло не осушится горячим воздухом.

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Салон следует регулярно проветривать, поддерживать его в сухом состоянии и периодическую сушить коврики. Окна можно еще обработать специальным гелем против запотевания.

Также нужно следить за давлением в шинах. Из-за колебаний температур они могут расширяться и сокращаться, что приведет к потере давления, поэтому стоит быть осторожным.

Сразу переходить на зимние колеса не советуют. Летние шины имеют специальные водоотводные каналы, которые помогут лучше двигаться на влажной дороге. Однако, когда температура будет ниже 7 градусов, уже можно устанавливать зимнюю резину.

Кроме того, из-за осадков и тумана ухудшится видимость на дороге, поэтому надо проверить фары. Они должны быть чистые, исправные и выставлены под нужным углом. Это может быть сложно, поэтому стоит обратиться к специалистам.

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