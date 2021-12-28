Как правильно и безопасно передвигаться на автомобиле зимой: основные советы для водителей

Как правильно и безопасно передвигаться на автомобиле зимой: основные советы для водителей

Эти правила проверены годами и обязательны даже для автомобилистов с большим опытом.

Для большинства водителей-новичков "зима" – очень страшное слово. Ведь ездить труднее, видимость меньше, да еще и попробуй остановить автомобиль в гололедицу.

Так что ТСН.Авто выяснил, какие правила нужно соблюдать, чтобы на дороге зимой чувствовать себя уверенно.

В первую очередь – это зимняя резина. Да, довольно много людей просто игнорируют этот пункт. Они ездят на летней резине и надеются, что все будет хорошо. Напоминаем, очень важно использовать именно зимнюю резину. Ведь летняя резина сохраняет свои свойства до +7 градусов, а дальше ее использование только на страх и риск водителя. Даже изношенные зимние шины будут лучше летних из-за своего специального строения, которым она цепляется за асфальт.

Если ваш автомобиль "ночует" под открытым небом, перед поездкой его нужно хорошо отчистить от снега. Очень часто из-за того, что на улице холодно, водители быстро очищают только лобовое и заднее стекло и начинают ехать, а снег улетит сам. Так вот, он может и улетит, но вместе со снегом там может быть лед и он может спокойно попасть в соседнее авто. Так что не испытывайте судьбу, а просто немного поработайте щеткой.

Если на дороге гололедица, будьте очень осторожны с экстренным торможением. Конечно, современные автомобили оснащены системой ABS, но она не всесильна – когда колеса блокируются, по скользкой дороге автомобиль двигается дальше, учитывайте это.

Если вы планируете ездить по бездорожью и заезжать на горы, используйте вспомогательные цепи. Достаточно бесхитростный аксессуар, который неплохо бы иметь в багажнике каждого авто. Цепи сильно увеличивают проходимость авто по бездорожью, уменьшают заносы на скользкой дороге на небольших скоростях и помогают выбраться из сугробов.

И всегда следите за пешеходами. В зимнее время люди закутываются в одежду, как капуста. Так что, шапка или капюшон и наушники – это главные ваши враги. Пешеход может просто не увидеть автомобиль и выйти на дорогу. Если видите человека, желающего перейти дорогу, лучше остановитесь и дождитесь, пока он не пройдет. Лучше потратить лишнюю минуту и со спокойной душой ехать по своим делам.

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