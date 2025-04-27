Как правильно обкатать новый автомобиль: главные запреты

Автомобиль / © Pixabay

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Если вы решили приобрести новый автомобиль, следует помнить, что ваша машина еще не готова к полной эксплуатации. Правильный процесс обкатки — ключ к надежности и длительному сроку службы транспортного средства.

Об этом рассказал опытный автодилер поделился с SUV News.

Советы, которые помогут избежать ошибок в первые тысячи километров

Первые несколько недель обкатки требуют особого внимания: важно избегать резких ускорений и держать обороты двигателя ниже 3000 об/мин. На этом этапе двигатель и его компоненты активно притираются, поэтому перегрузка автомобиля, в частности, перевозка тяжелых грузов или буксировка, не рекомендуется.

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После пробега 3 000–5 000 км эксперт советует пройти «нулевое» техническое обслуживание. Это включает в себя замену масла и фильтров, а также проверку тормозной системы, коробки передач и электроники.

Игнорирование этих правил может привести к повышенному износу и высоким затратам на ремонт уже в первый год эксплуатации автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине водителей штрафуют из-за колес на автомобилях.