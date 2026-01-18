Как правильно парковать автомобиль в мороз, чтобы не навредить тормозам

Морозы могут навредить тормозам авто / © Pixabay

Реклама

Во время морозов специалисты советуют водителям быть особенно внимательными к способу парковки автомобиля. В частности, в условиях мороза безопаснее оставлять авто на передаче, а не на ручном тормозе.

Об этом сообщает Auto Świat.

В Украине средний возраст легковых автомобилей составляет примерно 16 лет, а это значит, что у большинства машин стояночный тормоз работает по простому механическому принципу — через тросы и рычаги. Если эти элементы изношены или давно не обслуживались, существует высокий риск замерзания их во время ночных морозов.

Реклама

Почему ручной тормоз может подвести зимой

При регулярном использовании и исправном состоянии ручник обычно не создает проблем даже в холодную погоду. Впрочем, из-за коррозии или влажной тросы могут примерзать, и утром водитель рискует столкнуться с заблокированными колесами.

В таких случаях иногда помогает легкое постукивание по колесам — чаще по задним, ведь именно они обычно фиксируются стояночным тормозом. Однако следует помнить, что пластиковые колпаки на морозе становятся хрупкими, и неосторожные действия могут повредить их. Если же механизм не отпускает, остается только ждать, пока температура повысится.

Специалисты отмечают: движение с затянутым ручным тормозом возможно, но это серьезный риск для тормозной системы и быстрый путь к дорогостоящему ремонту.

На какой передаче оставлять автомобиль

Для более старых авто или машин без регулярного технического ухода оптимальным вариантом остается парковка на передаче. Выбор передачи зависит от того, как именно стоит автомобиль: если авто припарковано передом под гору — следует включать первую передачу, а если машина стоит задом под гору — целесообразно оставлять заднюю передачу.

Реклама

Также водителям советуют во время морозов выворачивать колеса в сторону бордюра. Это позволит в случае самопроизвольного движения авто упереться в препятствие и избежать повреждения других транспортных средств.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что делать водителю, если замерз дизель в мороз. Это один из самых популярных запросов среди автомобилистов с наступлением холодов. Часто причиной проблемы становится некачественное горючее или резкое понижение температуры, к которому автовладелец оказался не готов.