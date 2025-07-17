Как правильно платить штрафы за ПДД, чтобы не потерять права и деньги

Штраф

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Уплата штрафа за нарушение ПДД кажется простой формальностью. Но даже одна неточность — и водитель может получить серьезные проблемы: от удвоенной суммы до запрета выезда за границу.

Об этом сообщили в патрульной полиции Кременчуга.

К примеру, банковская комиссия не входит в сумму штрафа, а назначение платежа должно быть четким — с указанными ФИО и номером постановления. Без этого средства могут не засчитаться, и штраф останется активным в системе.

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Кроме того, скидка 50% действует только для автоматических нарушений, зафиксированных камерами. Если вас остановили через TruCAM, нужно платить полную сумму. Частичная оплата, как и ее отсутствие, приводит к тому, что дело переходит в исполнительную службу.

А это уже дополнительные расходы — исполнительный сбор, риск блокировки счетов, запрета на выезд и даже регистрацию имущества.

Полиция советует: перед уплатой внимательно проверьте реквизиты и тип нарушения, а затем убедитесь в статусе штрафа через «Действие» или «Штрафы ПДД».

Напомним, МВД Украины напоминает: если в автомобиле нет аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки — водителю грозит не только штраф, но и лишение прав или даже административный арест. Полиция ужесточила ежедневные проверки.

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