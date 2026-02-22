- Дата публикации
Как правильно подготовить автомобиль к весне - советы
Многие водители ограничиваются лишь сменой шин, но весенняя подготовка — это сложный процесс.
Зима подходит к концу, а вместе с ней — и время суровых испытаний для авто. Именно сейчас водителям следует начать подготовку транспортного средства к весне.
Об этом пишет Gazeta.ua.
Экстерьер и внешний уход за внешним видом
Колесный вопрос Не спешите переобуваться при первом потеплении, но и не затягивайте до летней жары. Зимний состав резины слишком мягкий для разогретого асфальта: протектор стирается мгновенно, а управляемость ухудшается. Обязательно проинспектируйте диски на предмет микротрещин или коррозии, вызванной соляными смесями.
Гигиена кузова и днища За зиму в скрытых полостях скапливается настоящий «коктейль» из реагентов и грязи. Тщательная мойка высоким давлением (особенно снизу) — обязательный ритуал. После просушки внимательно осмотрите ЛКП:
Мелкие сколы и рыжики требуют немедленной обработки антикором.
Глубокие повреждения лучше доверить профессионалам, чтобы не допустить сквозной ржавчины.
Обзорность и стеклоочистители Лобовое стекло за зиму подвергается абразивному воздействию льда и песка. Тщательно вымойте его специальными средствами. Отдельное внимание уделите «дворникам»: если они оставляют разводы или скрипят, резиновые элементы уже потеряли эластичность. Замена щеток — это минимальная инвестиция в вашу безопасность во время весенних ливней.ревизия внутренних систем
Контроль рабочих жидкостей Стандартный интервал замены масла (10-15 тыс. км) зимой сокращается из-за тяжелых условий эксплуатации. Если вы не используете всесезонные варианты, весна — идеальное время для обновления масла и фильтров.
Безопасность тормозной системы После перепадов температур обязательно проверьте:
Целостность и герметичность магистралей.
Отсутствие подтеков на суппортах.
Важно: Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает воду). Если в ней накопился конденсат, температура кипения падает, что может привести к отказу тормозов при интенсивной нагрузке.
Энергосистема и питание Морозы истощают аккумулятор. Даже если машина заводится, АКБ может быть в состоянии глубокого разряда. Очистите клеммы от окисления и подзарядите батарею с помощью стационарного устройства.
Топливный контур и ходовая
Бензобак: Из-за перепадов температур внутри часто появляется конденсат. Чтобы избежать попадания воды в двигатель, стоит заменить топливный фильтр.
Подвеска: Весенние ямы и зимние реагенты убивают сайлентблоки и втулки. Посетите СТО для диагностики ходовой.
Развал-схождение: Если вы заметили, что руль стоит неровно или машину уводит в сторону — регулировка углов установки колес является обязательной.
Совет: Не игнорируйте уборку салона. Влагу, накопившуюся под ковриками, нужно удалить, чтобы избежать появления грибка и неприятного запаха.
