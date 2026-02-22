Как правильно подготовить автомобиль к весне - советы

автомобиль / © Pexels

Реклама

Зима подходит к концу, а вместе с ней — и время суровых испытаний для авто. Именно сейчас водителям следует начать подготовку транспортного средства к весне.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Экстерьер и внешний уход за внешним видом

Колесный вопрос Не спешите переобуваться при первом потеплении, но и не затягивайте до летней жары. Зимний состав резины слишком мягкий для разогретого асфальта: протектор стирается мгновенно, а управляемость ухудшается. Обязательно проинспектируйте диски на предмет микротрещин или коррозии, вызванной соляными смесями.

Реклама

Гигиена кузова и днища За зиму в скрытых полостях скапливается настоящий «коктейль» из реагентов и грязи. Тщательная мойка высоким давлением (особенно снизу) — обязательный ритуал. После просушки внимательно осмотрите ЛКП:

Мелкие сколы и рыжики требуют немедленной обработки антикором.

Глубокие повреждения лучше доверить профессионалам, чтобы не допустить сквозной ржавчины.

Обзорность и стеклоочистители Лобовое стекло за зиму подвергается абразивному воздействию льда и песка. Тщательно вымойте его специальными средствами. Отдельное внимание уделите «дворникам»: если они оставляют разводы или скрипят, резиновые элементы уже потеряли эластичность. Замена щеток — это минимальная инвестиция в вашу безопасность во время весенних ливней.ревизия внутренних систем

Реклама

Контроль рабочих жидкостей Стандартный интервал замены масла (10-15 тыс. км) зимой сокращается из-за тяжелых условий эксплуатации. Если вы не используете всесезонные варианты, весна — идеальное время для обновления масла и фильтров.

Безопасность тормозной системы После перепадов температур обязательно проверьте:

Целостность и герметичность магистралей.

Отсутствие подтеков на суппортах.

Важно: Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает воду). Если в ней накопился конденсат, температура кипения падает, что может привести к отказу тормозов при интенсивной нагрузке.

Энергосистема и питание Морозы истощают аккумулятор. Даже если машина заводится, АКБ может быть в состоянии глубокого разряда. Очистите клеммы от окисления и подзарядите батарею с помощью стационарного устройства.

Реклама

Топливный контур и ходовая

Бензобак: Из-за перепадов температур внутри часто появляется конденсат. Чтобы избежать попадания воды в двигатель, стоит заменить топливный фильтр.

Подвеска: Весенние ямы и зимние реагенты убивают сайлентблоки и втулки. Посетите СТО для диагностики ходовой.

Развал-схождение: Если вы заметили, что руль стоит неровно или машину уводит в сторону — регулировка углов установки колес является обязательной.

Совет: Не игнорируйте уборку салона. Влагу, накопившуюся под ковриками, нужно удалить, чтобы избежать появления грибка и неприятного запаха.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что владелец СТО Джон Линг, который посвятил ремонту автомобилей более трех десятилетий, предупредил, что некоторые популярные модели могут стать финансовой пропастью.