Как правильно прогреть авто на морозе: эти простые действия помогут сохранить двигатель

Во время мороза нужно соблюдать правила прогрева автомобиля.

Об этом идет речь в материале NNews.

Правила прогрева авто зимой

Если водитель будет соблюдать эти простые правила прогрева автомобиля во время мороза, он сохранит ресурс двигателя и обеспечит комфорт в салоне.

Автомобили с бензиновыми двигателями способны трогаться с места почти сразу после запуска. Однако в сильный мороз следует дать мотору несколько минут для равномерного распределения масла по системе смазки. Дизельные двигатели нуждаются в более длительном прогреве из-за особенностей работы горючего.

Запустите двигатель и подождите 30-60 секунд: масло начнет циркулировать, основные детали двигателя будут смазываться. Особенно это правило важно, если на удочке холоднее -10°C.

На морозе не давите сразу на газ, ведь высокие обороты на холодном двигателе могут привести к чрезмерному износу деталей. сначала следует плавно набрать скорость после начала движения.

При движении следует тоже прогревать авто. Эффективнее всего это сделать во время езды на небольших оборотах (до 2500 об/мин), что поможет всем жидкостям быстрее достичь рабочей температуры.

Оставляйте машину на парковке капотом до выезда, что облегчит старт во время морозной погоды.

Следите за системой охлаждения и аккумулятором. В минусовую температуру антифриз и масло сгущаются, а слабый аккумулятор может не справиться с запуском. Следовательно, следует проверять уровень жидкостей и заряд батареи, чтобы избежать проблем.

Что убивает двигатель на морозе

Отметим, что водители с опытом не рекомендуют долго держать машину на холостом ходу на морозе. Это неэффективно и тратит горючее.

Также не стоит резко давить на педаль газа сразу после старта. И не следует использовать некачественное или слишком густое проворное масло.

Эти правила помогут продлить срок службы двигателя автомобиля, сэкономит топливо и не позволит убить двигатель во время самых холодных зимних дней.

Напомним, ранее речь уже шла о том, что ВР приняла закон о запрете проезда транспорта в заповедниках. Он уже вступил в силу. Так что, в случае нарушения, водителю грозит штраф.