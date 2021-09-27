Как правильно снять с регистрации старый автомобиль: советы водителям

Для этого существует несколько шагов.

Автомобилистам рассказали, как правильно снять с регистрации старую машину.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как известно, транспортные средства со временем превращаются в обычный лом. Так происходит после серьезных аварий, они устаревают и не подлежат эксплуатации и продаже и занимают место в вашем гараже. Однако даже такие автомобили остаются зарегистрированными за своим владельцем.

В первую очередь, нужно снять транспортное средство с государственной регистрации. Это можно сделать в любом сервисном центре МВД, и эта услуга называется "выбраковка автомобиля". Услуга для владельца транспортного средства бесплатна.

Как сделать выбраковку автомобиля в МВД:

нужно заполнить заявление установленного образца;

предоставить документ, удостоверяющий личность или нотариально заверенную доверенность;

идентификационный код;

если есть в наличии — свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки.

Что делать, если нет свидетельства о регистрации:

- для физических лиц: если нет номера или свидетельства о регистрации транспортного средства, придется писать объяснительную о том, куда они могли исчезнуть;

- для юридических лиц: понадобится акт служебного расследования, доверенность, копия решения собственника, приказ на назначение ответственного лица и акт на выбраковку.

Если номерные знаки или свидетельство о регистрации транспортного знака были похищены, то нужно Постановление органа внутренних дел об открытии или отказе в открытии уголовного производства.

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Когда в вибраковке могут отказать:

если пакет необходимых документов отсутствует или неполный;

если идентификационный номер составных частей авто не соответствует с теми, которые указаны в документах,

если по результатам проверки авто по Единому государственному реестру транспортных средств и автоматизированной базой данных о розыске установлено, что автомобиль находится в розыске или под арестом.

Добавим, что после процедуры выбраковки транспортного средства восстановить регистрацию невозможно.

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