Как правильно выбрать зимний омыватель: полезные советы водителям

Главное, чтобы у омывателя был приятный запах и он не замерз при морозе.

Как только начинаются первые морозы, водители начинают ритуал с подмешивания зимнего омывателя к летнему. Если этого не сделать, вас ждет неприятный сюрприз при котором помыть загрязненное окно невозможно.

ТСН.Авто подготовил для вас советы, как выбрать лучший зимний омыватель.

В первую очередь запомните – никогда не покупайте жидкость на трассе. Конечно, цена там будет очень привлекательной, но она того не стоит. Чаще в таких омывателях используется очень много изопропилового спирта, да он на замерзнет, но запах будет такой, что пока вы доедете можно будет угореть.

Но бывает такое, что вы приобрели омыватель в автомагазине или на заправке, а от него тоже пахнет как от дедовского самогона . Поэтому внимательно читайте состав, если омыватель сделан на основе метилового спирта или этанола, он более качественный и его можно брать.

Также очень важно, какой ароматизатор использовал производитель. Если омыватель качественный, у него будет приятный запах и он не будет бить по носу. Но если сэкономил, то какая бы ни была хорошая упаковка, ездить с ним вы не сможете. Цвета в жидкостях могут быть разными, поэтому выбирайте по своему вкусу.

Далее смотрим на его характеристики. Каждый омыватель рассчитан на определенный температурный режим. Если мы говорим о нашей стране, то хватит омывателя до -20 градусов. В более тёплые дни к нему можно добавить немного дистиллированной воды, чтобы увеличить количество жидкости. Но внимательно читайте, что именно означают цифры на канистре, хитрее производители называют свое изделие цифрами 40 или 50 и покупатель думает, что покупает жидкость, которая выдержит сильные морозы, но это далеко не так.

Некоторые пытаясь сэкономить, покупают себе зимний концентрат и в зависимости от погоды замешивают себе омыватель. В некоторых случаях так действительно получается дешевле, но здесь уже каждый для себя выбирает стоит ли тратить на это свое время.

Напомним, как самостоятельно восстановить изношенные автомобильные стеклоочистители: лучшие советы