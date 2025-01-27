Как предотвратить образование шишек на шинах: советы для автовладельцев

Образование шишек может являться следствием перегрузки или езды по плохим дорогам.

Автовладельцы должны регулярно проверять шины на наличие шишек, которые свидетельствуют о повреждениях и могут быть опасны во время движения.

Об этом пишет "Автопилот".

Шишки образуются из-за повреждения каркаса шины, который состоит из нескольких слоев корда и резины. При повреждении каркаса воздух под давлением образует вздутие на ослабленном участке.

Образование шишек на шинах чаще всего происходит после сильных ударов об ямы или бордюры, перегрузки автомобиля или езды по бездорожью. Также изношенные шины имеют большую склонность к их появлению.

Автомобиль с шишками на шинах нельзя эксплуатировать, поскольку поврежденная шина может лопнуть в любой момент, что приведет к потере управления и ДТП. Если вы заметили шишку на шине, ее нужно заменить как можно скорее.

Кроме того, от состояния шин зависит ваша безопасность на дороге, поэтому важно регулярно проверять их и своевременно устранять любые дефекты, чтобы избежать опасных ситуаций.

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