Как предварительно проверить автомобиль перед его покупкой: полезные советы водителям

Лучше всего покупать проверенные автомобили от хозяина и обходить стороной перекупщиков.

Каждый автомобилист сталкивается с тем, что пора покупать другой автомобиль. Вот вы продали свою ласточку, деньги на руках и начинается – куча звонков, поездок и еще большее разочарование. Если у вас есть дополнительный бюджет на покупку, тогда можете обратиться к специалистам по автоподбору, но стоит такая услуга немало.

Поэтому, ТСН.Авто подготовил для вас лучшие советы, как сделать предварительный осмотр машины и не получить проблем.

Конечно, вы всегда можете приехать на СТО и там вам уже помогут, но перед этим нужно понять, стоит ли вообще тратить свое время на такое авто, чем мы сейчас и будем заниматься.

Первое – это общий внешний вид. Бывает такое, что от автомобиля просто веет старостью, от такого варианта лучше отказаться, его можно реанимировать, но на это уйдет много денег и времени.

Если снаружи авто вам понравилось, начинаем смотреть более тщательно. Когда у вас нет измерителя толщины ЛКП, вам нужно внимательно осмотреть глазами детали кузова и оценить их состояние. Если деталь крашена, в 80% вы можете это увидеть. Скорее всего, она будет отличаться по цвету. Дальше смотрим на нее под углом и ищем на краске небольшие, так называемые полоски от шлифовки. Если они есть, значит деталь плохо изготовили перед покраской или выбрали некачественный материал и он дал усадку. Также, бывает такое, что в лаке можно увидеть крапинки, словно его покололи иглами, они появляются, когда вместе с краской из сопла краско-пульта вылетает масло или вода. Еще очень часто, если детали окрашивают не в специальной камере, в лаке можно увидеть обычный песок, его заметить легче всего. Подобных дефектов с завода быть не может, так мы можем обнаружить крашеные детали.

Далее осматриваем салон, если вы чувствуете запах дешевого полировального средства, а все пластиковые элементы черны как смола, тогда от вас хотят что-то скрыть. В салоне должно приятно пахнуть, и все элементы должны быть целыми. Проверьте каждую кнопку, ведь с годами автомобили имеют все больше функций, которые могут быть сломанными и зачастую продавец об этом умолчит.

Вот мы добрались до технического состояния, обязательно перед тем как выехать на осмотр почитайте об особенностях данной модели, тогда вы сразу будете знать, куда смотреть. Лучше всего, если автомобиль будет холодный, ведь именно тогда и появляется большинство посторонних звуков. Надо поднять капот и внимательно слушать, если автомобиль имеет цепной привод ГРМ и там уже появились изношенные детали, тогда вы услышите неприятный щелчок с постукиванием и можно рассчитывать на довольно недешевый ремонт.

Затем, пусть автомобиль чуть-чуть поработает на холостом ходу и глядя назад, нажмите несколько раз на педаль газа. Если автомобиль потребляет масло, вы увидите синий дым, а когда в него попадает антифриз, дым будет белый. В автомобиле должен быть установлен катализатор, если его нет и продавец рассказывает, что это сделано специально и так лучше – не слушайте его. Он его вырезал, потому что автомобиль перестал нормально ехать и, скорее всего, он либо рассыпался или забился, в таком случае его нужно вырезать, но на его место должны были вварить новый катализатор, а не просто кусок трубы. Без катализатора система коррекции топлива не будет нормально работать, также выхлоп автомобиля будет звучать неприятно и будет резкий запах бензина. Обязательно проведите тест-драйв, для того чтобы почувствовать как работает коробка передач, она должна переключаться плавно и без всякого шума.

Вот вы все проверили и вам пока автомобиль подходит, тогда собираемся и обязательно едем на профильное СТО, где точно знают, как работать с таким авто и уже после вывода мастеров решаем, покупать авто или поискать еще.

Напомним, что недавно эксперты назвали самые популярные автомобили в 2021 году: выделено 12 стран.