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Как привести идеальный порядок в салоне авто — простые способы без химчистки
Идеальная чистота в салоне авто — это не только о комфорте, но и о приятной атмосфере во время каждой поездки.
Чистый и приятно пахнущий салон — мечта каждого водителя. И для этого совсем не обязательно тратить большие деньги на профессиональную мойку.
Как пишет 24 Канал, существуют простые и доступные способы, которые помогут вернуть салону авто чистоту и свежесть. И все это дома, своими руками.
Носок и стакан — чистота в подстаканнике.
В подстаканниках всегда скапливается мелкий мусор и пыль. Просто возьмите стакан, наденьте на него влажный носок и несколько раз вращайте в держателе. Грязь исчезнет мгновенно.
Зубная щетка для вентиляции и труднодоступных мест.
Старая зубная щетка отлично справляется с очисткой вентиляционных решеток, швов сидений и других мелких деталей. Добавьте немного моющего средства — и результат удивит.
Сода против запахов
Пищевая сода не только дезинфицирует, но и поглощает неприятные запахи. Просто насыпьте ее на коврики или сиденья, подождите 20 минут и пропылетесь.
Мыльный раствор вместо химии
Вместо специальных средств для салона можно использовать обычный мыльный раствор. Нанесите его губкой на сиденье, немного подождите, затем вытрите тряпкой и хорошо просушите.
Домашняя пахучка
Создайте ароматизатор собственноручно: возьмите маленькую солонку, насыпьте туда соду и добавьте несколько капель любимого эфирного масла. Простой рецепт — длительный эффект.
Напомним, ранее мы писали, что мойки самообслуживания продолжают набирать популярность среди украинских водителей, особенно в больших городах. Их ценят за доступность, скорость и возможность самостоятельно мыть авто в удобное время. Однако даже в таком, казалось бы, простом деле возникают споры: что же наносить сначала активную пену или воду.