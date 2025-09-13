Как пробки убивают авто: топ-4 опасные привычки водителей

Пробка / © Pixabay

Городские пробки стали ежедневной реальностью, а неправильное поведение за рулем в плотном движении лишь усугубляет ситуацию. Автоэксперты объяснили, какие привычки чаще всего вредят авто и приводят к непредсказуемым расходам.

Об этом сообщило издание Твоя машина.

Первой опасной привычкой эксперты называют агрессивное вождение. Рывки при старте, резкие торможения и попытки «выиграть» несколько метров в потоке перегружают двигатель, перегревают тормозную систему и увеличивают расход топлива. Инженер киевского сервисного центра Сергей Л. замечает, что «частые резкие движения в плотном потоке сокращают ресурс двигателя и подвески».

К этому добавляется еще и повышенный риск ДТП.

Вторая распространенная ошибка — попытки объехать колонну по обочине или выехать на встречную полосу. Такие действия становятся объектом пристального внимания полиции, а штраф за них составляет 680 гривен. В случае аварии убытки возрастают в разы, а выигранная минута обычно превращается в еще более долгое ожидание.

Не менее вредной является привычка постоянно держать ногу на тормозе. В плотном движении это ускоряет износ колодок из-за постоянного трения о диск. Кроме того, мигающие стоп-сигналы сзади раздражают других водителей. Механик из Тернополя Алексей Д. советует: «Лучше всего — держать дистанцию и тормозить плавно, тогда система будет служить дольше».

Четвертая ошибка, которую часто недооценивают, — хаотичные движения рулем. Когда водитель нервно меняет траекторию, это сбивает с толку других участников движения. В тесном потоке даже небольшое отклонение может стать причиной аварии.

Эксперты отмечают: в пробках главное — спокойствие и сосредоточенность. Плавные маневры, правильная дистанция и контроль эмоций помогут сохранить технику, снизить расход топлива и избежать конфликтов или штрафов.

