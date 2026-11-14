Как продавцы маскируют "убитые" авто перед зимой: что нужно проверить в первую очередь

Продавцы подержанных авто пытаются скрыть неисправности, особенно перед зимой

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В преддверии холодов покупателям подержанныхавтомобилей важно проверять не только кузов и салон, но и технические системы, которые зимой испытывают повышенную нагрузку. Скрытые неисправности могут проявиться только после похолодания, когда их устранение потребует значительных затрат.

Об этом пишет UAMotors.

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Какие узлы автомобиля нужно проверить

Прежде всего следует проверить аккумулятор и генератор. В мороз изношенная батарея может не справиться с запуском двигателя, а неисправный генератор не обеспечит ее надлежащую зарядку.

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Не менее важно протестировать обогреватель салона и систему охлаждения двигателя. Неисправная печка не сможет нормально прогревать салон, а проблемы с радиатором могут вызвать перегрев двигателя и дорогостоящий ремонт.

Как продавцы маскируют проблемы с двигателем

Отдельного внимания требует мотор. Недобросовестные продавцы могут добавлять к моторному маслу специальные присадки, временно приглушающие посторонние стуки и вибрации. Однако такие средства не устраняют неисправность, а скрывают ее симптомы.

Поэтому короткого тест-драйва и обзора кузова недостаточно. Перед покупкой автомобиль рекомендуют проверить на независимую СТО, где специалисты проведут компьютерную и механическую диагностику двигателя, электричества и системы отопления.

Как подготовить подержанное авто к зиме

Даже исправный автомобиль нуждается в дополнительном внимании перед похолоданием. В частности, проверка основных систем перед морозами должна включать не только аккумулятор, но и антифриз, моторное масло, стеклоомыватель, дворники и освещение.

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Особенно важно не игнорировать проблемы с системой подзарядки. Если генератор выходит из строя во время движения, автомобиль определенное время работает благодаря запасу энергии аккумулятора, после чего может остановиться. Поэтому водителям следует знать, сколько машина проедет без генератора и какие приборы следует выключить, чтобы сберечь заряд до ближайшего автосервиса.

Осенний обзор особенно важен для машин с пробегом: теплая погода, дожди и дорожная грязь могут скрывать дефекты, которые проявятся после похолодания. Среди проблем, способных существенно увеличить расходы нового владельца, – изношенные зимние шины, неисправный обогреватель, коррозия кузова, проблемы с аккумулятором и забитые дренажи. Эти скрытые проблемы подержанного авто могут обернуться ремонтом в сотни и даже тысячи долларов.

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