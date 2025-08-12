Как продлить жизнь аккумулятора: типичные ошибки водителей

Аккумулятор / © pixabay.com

Реклама

Знакомо ли вам ощущение, когда ключ в замке зажигания совершает привычный оборот, а в ответ — только тихий щелчок или слабый «кхе-кхе» стартера? В большинстве случаев причина этого — автомобильный аккумулятор. Чаще всего он выходит из строя не из-за заводского брака, а из-за ошибок самого водителя.

Об этом пишет «Автопилот».

Одной из главных причин есть короткие поездки. Каждый запуск двигателя уносит немало энергии, а генератор во время короткой поездки просто не успевает восстановить заряд. В результате батарея постоянно находится в состоянии недозаряда, что приводит к сульфатации пластин и постепенной потере емкости.

Реклама

Не менее опасны и другие повадки водителей — забытые габариты, салонный свет или включенная магнитола на парковке. Даже небольшое потребление тока может полностью разрядить аккумулятор, особенно в холодное время года.

Еще один враг — грязь и окислы на клеммах. Пыль и влага на корпусе создают пленку, из-за которой возникает саморазряд. А налет на контактах повышает сопротивление, снижая эффективность подзарядки и пуска двигателя.

Важную роль играют и температурные условия. Жара ускоряет химические процессы, что повреждает внутренние пластины, а мороз резко уменьшает способность аккумулятора отдавать ток.

Эксперты советуют избегать коротких поездок, регулярно очищать корпус и клеммы, не оставлять включенные приборы на выключенном двигателе и следить за зарядом. Это поможет сохранить аккумулятор в рабочем состоянии на несколько лет дольше.

Реклама

Напомним, в погоне за удобством водители используют переходники в прикуривателе для зарядки гаджетов. Это обычное дело: смартфон всегда под рукой, заряжание идет — вроде бы все хорошо. Но специалисты предупреждают: такая экономия может обернуться дорогостоящим ремонтом и серьезными проблемами с электричеством автомобиля.