Как продлить жизнь двигателя авто: 9 важных правил

Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить ресурс двигателя, избежать дорогостоящего ремонта и обеспечить стабильную и надежную работу своего автомобиля.

Владельцы авто стремятся, чтобы двигатель их машины работал как можно дольше без дорогостоящего ремонта. Долговечность двигателя напрямую зависит от правильного ухода и грамотной эксплуатации. Вот девять важных советов, которые помогут сберечь мотор в отличном состоянии.

Об этом пишет Ampercar.

Следите за газораспределительным механизмом (ГРМ)

Одной из главных угроз для двигателя является рассинхронизация коленчатого и распределительного валов. Это может привести к столкновению клапанов с поршнями и дорогостоящему капитальному ремонту. Основная причина таких неисправностей – изношенный ремень или цепь ГРМ. Зубчатый ремень следует менять чаще, чем рекомендует производитель, особенно если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях. Цепи служат дольше, но со временем растягиваются, что может привести к критическим поломкам.

Меняйте свечи зажигания вовремя

Изношенные свечи могут вызвать перебои в работе двигателя, перегрузку катушки зажигания и выход из строя катализатора. Если керамический изолятор свечи треснет, его осколки могут попасть в цилиндры и повредить поршни и клапаны. Регулярная замена свечей поможет избежать подобных проблем.

Контролируйте состояние катализатора

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Разрушение катализатора может привести к попаданию его частиц в двигатель, что приведет к ускоренному износу поршневой группы. Это особенно актуально при использовании некачественного горючего. Следует периодически проверять катализатор с помощью эндоскопии и своевременно реагировать на возможные неисправности.

Регулярно меняйте моторное масло

Масло играет ключевую роль в продлении ресурса двигателя, поэтому его нужно менять в соответствии с регламентом, а в случае сложных условий эксплуатации – даже чаще. Важно использовать качественное масло соответствующего класса, чтобы защитить внутренние компоненты двигателя от износа.

Выбирайте качественное горючее

Низкокачественное топливо влечет за собой образование нагара, засорение форсунок и ускоренный износ катализатора. Чтобы избежать таких проблем, следует заправляться только на проверенных АЗС и избегать сомнительных мест.

Избегайте перегрева

Перегрев двигателя может значительно сократить его ресурс. Во избежание этого регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости, состояние радиатора и термостата. Если температура двигателя поднимается выше нормы, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неполадку.

Следите за воздушным фильтром

Загрязненный воздушный фильтр ограничивает доступ воздуха к камере сгорания, что повышает расход топлива и увеличивает нагрузку на двигатель. Регулярная замена фильтра поможет избежать преждевременного износа двигателя и уменьшить расход топлива.

Соблюдайте плавный стиль вождения

Резкие ускорения, частые торможения и высокие обороты двигателя приводят к его преждевременному износу. Плавная езда не только продлевает ресурс двигателя, но и помогает экономить топливо.

Проводите регулярную диагностику

Ранняя диагностика позволяет выявить потенциальные неисправности до того, как они превратятся в серьезные проблемы. Не игнорируйте сигнал Check Engine и периодически проверяйте систему зажигания, топливную систему и датчики.

Напомним, ранее сообщалось о том, как можно быстро и навсегда "убить" двигатель авто, и что не следует делать.