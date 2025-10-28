Как продлить жизнь шинам на 2-3 сезона: пять правил от автоэксперта

Шины / © Фото из открытых источников

Даже самые дорогие автомобильные шины изнашиваются, но водители часто сами «убивают» резину гораздо раньше срока. Эксперт с 10-летним опытом рассказал о 5 ключевых правилах ухода, которые помогут продлить «жизнь» шин на несколько сезонов и избежать опасности на дороге.

Об этом сообщает UA.Motors.

Самая распространенная ошибка, приводящая к неравномерному износу — неправильное давление. Эксперт отмечает: проверять давление нужно как минимум раз в месяц и обязательно перед каждой долгой поездкой.

Важно: ориентироваться нужно не на цифры на самой шине, а на значения, указанные в инструкции к автомобилю или на специальной наклейке на стойке водительской двери. Недостаточное или чрезмерное давление не только «съедает» протектор, но и повышает расход топлива.

Шины изнашиваются неравномерно, особенно на ведущей оси. Чтобы сбалансировать этот процесс, специалист рекомендует менять местами передние и задние колеса каждые 8–10 тысяч километров. Это особенно важно для автомобилей с передним приводом, где передние шины изнашиваются гораздо быстрее.

Если вы заметили, что протектор стирается неравномерно (например, «съедает» внутреннюю или внешнюю часть), срочно проверьте состояние развала-схождения колес. Нарушение настроек подвески не только быстро уничтожит шину, но существенно ухудшает управляемость автомобиля.

Больше всего резина «горит» от агрессивного вождения. Резкие старты со светофора, экстренные торможения и агрессивные маневры значительно сокращают срок службы шин. Спокойный и плавный стиль езды позволяет сохранить резину на несколько сезонов длиннее.

Роковые ошибки хранения

Сезонные шины нуждаются в правильном хранении: в сухом, прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей. Эксперт назвал ключевые условия:

Шины на дисках — хранить в вертикальном положении.

Шины без дисков — складывать в горизонтальную «стопку».

Даже если протектор кажется глубоким, резина имеет срок годности. Критическая остаточная глубина протектора для летних шин — 1,6 мм, для зимних — 4 мм. А уже после 5–6 лет эксплуатации резина начинает терять упругость («дубиты»). После 10 лет с даты изготовления шину следует обязательно заменить, даже если износ кажется незначительным.

Напомним, эксперты назвали 5 моделей популярных в Украине подержанных авто, которые могут показаться выгодной покупкой, но через год-два затраты на ремонт могут превысить их рыночную стоимость.