Как проверить амортизаторы авто: "гаражный" метод и признаки неисправности

Амортизатор / © pexels.com

Неисправные амортизаторы авто могут значительно увеличить риск ДТП, особенно на неровной дороге. Эксперты объяснили, как быстро выявить износ деталей без обращения в СТО.

Об этом инженер автосервиса Сергей Г. рассказал изданию «Твоя машина».

Амортизаторы отвечают за устойчивость авто на дороге, уменьшают удары от неровностей и не дают кузову раскачиваться. Но со временем они теряют эффективность. В результате машина начинает «нервничать»: слышны глухие удары, кузов колеблется даже после небольшой ямы, а на поворотах кажется, что авто «плывет». Это опасно, ведь колеса хуже контактируют с дорогой, а риск аварии возрастает.

Признаки износа амортизаторов

«Первым признаком износа часто являются следы жидкости на самом амортизаторе. Если он влажный, то его работа уже под вопросом. Далее стоит проверить авто на стенде, потому что только там видно реальное состояние подвески», — сказал инженер.

Впрочем, есть и более простой способ проверки, так называемый «гаражный» метод. Нужно нажать на переднюю или заднюю часть кузова и резко отпустить. Если авто сделает более одного колебания, амортизатор уже не выполняет свою функцию. Хотя этот тест не заменяет диагностики на СТО, он часто подтверждает подозрения.

Еще один характерный признак — сильные удары при проезде ям или выбоин. Если колеса быстро отскакивают от дороги, а кузов продолжает качаться дольше, чем следует, это явная усталость деталей. В городе такие симптомы хорошо ощутимы на трамвайных путях, а на трассе — на волнистых участках.

«Неисправные амортизаторы не только портят комфорт, но и увеличивают тормозной путь. В критической ситуации это может стоить водителю слишком дорого», — подчеркнул автослесарь Олег К.

Поэтому в случае первых подозрений, стоит обратиться на проверку. Амортизаторы — это не второстепенная деталь, а один из ключевых элементов безопасности.

К слову, автомеханик советует продавать авто, если коробка передач издает странные звуки, вибрирует или дергается. Эти признаки могут свидетельствовать о серьезной неисправности, ремонт которой может стоить дороже, чем сам автомобиль.