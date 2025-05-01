Как проверить надежность авто перед покупкой: автомеханик назвал 4 способа

Авто / © pixabay.com

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Перед заключением сделки по покупке авто его следует проверить. Есть четыре способа, с помощью которых можно быстро определить надежность и безопасность б/у бензинового или дизельного автомобиля.

Об этом рассказал представитель автомобильных экспертов в американском автосервисе Genuine Automotive and Diesel.

Выступая на YouTube, он сказал: «Во-первых, нужно смотреть на производителя. Как правило, азиатские автомобили, Toyota, Honda и множество отечественных автомобилей хороши. Вы действительно хотите сократить свой пробег.

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Четыре сервиса для проверки авто

По словам автомеханика, вам помогут следующие онлайн-сервисы:

CarFax – доступ к отчетам об истории транспортного средства, используя идентификационный номер транспортного средства (VIN);

WeBuyAnyCar — проверка номерных знаков, рассказывающая о дате регистрации транспортного средства, истории техосмотра и количестве предыдущих владельцев;

GOV.UK – проверка номерных знаков;

Instant Car Check и Total Car Check — более подробная информация об автомобиле за небольшую плату.

Ранее говорилось, что многие водители не подозревают, где расположена информация о том, с какой стороны крышка бензобака. Да, ответ скрыт прямо на приборной панели .