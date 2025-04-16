Как проверить надежность автомобиля: новая статистика от ADAC

Электромобили или автомобили на бензиновых и дизельных двигателях / © Associated Press

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Электромобили реже бензиновых и дизельных автомобилей нуждаются в ремонте.

Об этом свидетельствует статистика ADAC, сообщает pravdatutnews.

Отчет немецкого автомобильного клуба ADAC, который подтверждает надежность автомобилей, зафиксировал снижение количества поломок среди электромобилей по сравнению с автомобилями на бензиновых и дизельных двигателях.

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По данным клуба, средний показатель неисправностей среди электрокаров 2020-2022 годов составляет всего 4,2 случая на тысячу машин.

У машин с ДВС — 10,4.

«Самая яркая разница видна в динамике: если в 2020 году электромобили имели 8,5 поломок на 1000 авто, то уже в 2022-м — всего 1,7. Для автомобилей с ДВС этот показатель снизился с 12,9 до 5,4 соответственно», — говорится в источнике.

Впрочем, не все электрокары одинаково надежны. Больше всего проблем оказалось у Hyundai Ioniq 5: в 2022 году — 22,4 поломки на 1000 авто. В то же время, Tesla Model Y продемонстрировала рекордно низкий показатель — всего 0,9, а бюджетный Dacia Spring — 2,9.

ADAC также отметил, что основным источником неисправностей часто становится не батарея или электромотор, а обычный 12-вольтовый аккумулятор, знакомый еще по классическим авто.

Напомним, эксперты составили рейтинг авто с самым большим пробегом, которые доказали свою невероятную выносливость.

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