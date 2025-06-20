Как проверить реальный пробег авто перед покупкой: 7 простых способов

Как самостоятельно проверить реальный пробег подержанного авто / © Pixabay

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Когда покупаете авто с пробегом, будьте осторожны — скрученный одометр может стоить вам дорогостоящего ремонта. Как не попасть на крючок — далее в материале.

Об этом пишет SUV News, передает внедорозник.

1. Проверьте VIN-код онлайн

Воспользуйтесь сервисами carVertical, AutoCheck, VIN-info, МВД и т.д. Они покажут историю пробега, ДТП и ТО.

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2. Посмотрите на салон

Стертые педали, потертый руль, продавленное сиденье или кнопки — все это может свидетельствовать о большом пробеге, даже если одометр «скромный».

3. Загляните под капот

Коррозия, изношенные шланги, масло или новая краска на двигателе — признаки частого ремонта или возраста машины.

4. Проверьте тормоз и подвеску

Изношенные диски, амортизаторы, стойки — это уже не до 100 тыс. км». Возможно, авто прошло гораздо больше.

5. Подключите OBD-II сканер

Даже если одометр скручен, компьютер может сохранить настоящий пробег. Сканер типа ELM327 поможет вам узнать правду.

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6. Проверьте сервисную книгу

Оригинальная книга с датами, штампами и записями ТО — надежный источник. Если она выглядит поддельной — стоит задуматься.

7. Проверьте через таможню или страховые базы

Особенно для авто из Европы иногда можно найти пробег на момент ввоза или после аварий.

Напомним, в Украине теперь за так называемый благодарственный сигнал на дороге аварийкой можно получили штраф в 425 грн или потерять права на год.

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