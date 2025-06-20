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Как проверить реальный пробег авто перед покупкой: 7 простых способов
Узнайте, как самостоятельно проверить реальный пробег подержанного авто.
Когда покупаете авто с пробегом, будьте осторожны — скрученный одометр может стоить вам дорогостоящего ремонта. Как не попасть на крючок — далее в материале.
Об этом пишет SUV News, передает внедорозник.
1. Проверьте VIN-код онлайн
Воспользуйтесь сервисами carVertical, AutoCheck, VIN-info, МВД и т.д. Они покажут историю пробега, ДТП и ТО.
2. Посмотрите на салон
Стертые педали, потертый руль, продавленное сиденье или кнопки — все это может свидетельствовать о большом пробеге, даже если одометр «скромный».
3. Загляните под капот
Коррозия, изношенные шланги, масло или новая краска на двигателе — признаки частого ремонта или возраста машины.
4. Проверьте тормоз и подвеску
Изношенные диски, амортизаторы, стойки — это уже не до 100 тыс. км». Возможно, авто прошло гораздо больше.
5. Подключите OBD-II сканер
Даже если одометр скручен, компьютер может сохранить настоящий пробег. Сканер типа ELM327 поможет вам узнать правду.
6. Проверьте сервисную книгу
Оригинальная книга с датами, штампами и записями ТО — надежный источник. Если она выглядит поддельной — стоит задуматься.
7. Проверьте через таможню или страховые базы
Особенно для авто из Европы иногда можно найти пробег на момент ввоза или после аварий.
Напомним, в Украине теперь за так называемый благодарственный сигнал на дороге аварийкой можно получили штраф в 425 грн или потерять права на год.