Как работают подушки безопасности: история технологии, спасающей жизнь

Автомобиль / © pixabay.com

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Больше века назад автомобили начали массово появляться на дорогах — вместе с ними выросло и количество ДТП. Впоследствии светофоры, ограничение скорости и правила дорожного движения сделали вождение более безопасным. Но настоящий прорыв в сфере безопасности случился с появлением ремней и подушек безопасности.

Об этом пишет Автопилот.

Несмотря на современные технологии — вспомогательное управление, системы удержания полосы, контроль слепых зон — ремни и подушки остаются нашей последней линией защиты при столкновении. Особенно поражает то, как быстро работают подушки: они разворачиваются через доли секунды после обнаружения потенциальной аварии.

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По данным NHTSA (Национальная администрация безопасности дорожного движения США), подушки активируются при столкновениях средней или большой силы — эквивалент удара о неподвижную стену на скорости от 13 км/ч. Это одноразовые устройства, требующие замены после срабатывания.

Наука, стоящая за этой защитой, невероятна. Сначала датчик определяет силу удара. Если удар критический — срабатывает химическая реакция, которая производит наполняющий подушку газ. После этого газ постепенно выходит, амортизируя тело пассажира. Важно, что эффективность подушки безопасности напрямую зависит от того, пристегнут ли пассажир.

Первые такие системы появились в 1950-х годах и обладали несовершенством — они работали медленно и иногда ошибочно. Прорывом стало решение инженера Аллена Брида, использовавшего магнитный шарик и азид натрия — это позволило надувать подушку всего за миллисекунды. Впрочем, такие системы могли ошибочно реагировать на ухабы.

Современные авто используют датчики на базе MEMS — они более точные, реагируют только на настоящие столкновения и не срабатывают случайно. Также химическое вещество азид натрия заменили более безопасным гуанидина нитрат.

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Напомним, новейший и самый дорогой автомобиль может начать выходить из строя уже через несколько месяцев, если его владелец ежедневно повторяет одни и те же ошибки. Большинство из них кажутся мелочами, но на самом деле могут нанести серьезный ущерб технике и привести к дорогостоящему ремонту.