Как самостоятельно восстановить изношенные автомобильные стеклоочистители: лучшие советы

Эти советы помогут избавиться от надоедливого звука изношенных дворников.

Автомобильные щетки – это та часть авто, на которую часто водители обращают мало внимания, пока не пойдет дождь. Именно тогда все вспоминают, что нужно было их заменить, ведь они просто не вытирают стекло, или издают очень раздражительные звуки.

Конечно, купить дворники в современном мире можно где угодно, но что делать, если ваш автомобиль имеет специфическое крепление и дворники можно только заказать. ТСН.Авто подготовил для вас лучшие советы, как "продлить жизнь" щеткам вашего авто.

Сначала вам нужно проверить, действительно ли проблема именно в щетках. Часто бывает так, что именно рычаг дворника от времени деформировался и теперь щетка не плотно прилегает к стеклу. Внимательно посмотрите на ту часть, где плохо вытирает воду и подогните в ту сторону палку. После этой манипуляции рисунок на стекле должен измениться, и таким образом вам нужно настроить дворники.

Когда вы уверены, что вся проблема в щетках, вы можете приобрести специальное точило для резинки. Это специальный девайс, которым вам нужно несколько раз провести по резиновой части дворника и он должен срезать мелкие трещины на резине, восстанавливая ровную поверхность. Теперь вода должна хорошо убираться из вашего стекла.

Также если каркас дворника еще ничего и не деформирован, вы просто можете заменить резину на нем. Заменитель можно купить в любом магазине автотоваров. Вы просто снимаете щетку, вытаскиваете резинку и заводите туда новую. По замыслу после этого , если вы приобрели не самую дешевую резинку, ваши дворники будут работать как новые.

Но, конечно, быстрее и проще заранее позаботиться об этой проблеме и заказать новый комплект стеклоочистителей.

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