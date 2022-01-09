Как самостоятельно восстановить оптику своего авто: действенные советы водителям

Фары автомобиля также нуждаются в обслуживании.

Каждый водитель хоть раз сталкивался с тем, что ночью его фары начинали светить хуже. Когда плохое освещение, можно без проблем пропустить гигантскую яму или вообще не заметить поворот.

ТСН.Авто подготовил для вас действенные советы, как сделать свет автомобиля лучше.

Первое, что должен сделать автовладелец – это отполировать фары. Если автомобиль не новый, то на передней оптике собирается вся грязь и она начинает покрываться налетом, что значительно ухудшает светопередачу. После процедуры полировки фара снова станет прозрачной и будет лучше пропускать свет. Но для того, чтобы эффект держался дольше, вам нужно после полировки заклеить фары антигравийной пленкой. Ведь когда верхний слой пластика или стекла снимается, в него быстрее попадает грязь и фары снова желтеют, а пленка будет защищать покрытие и вы будете иметь свежую оптику гораздо дольше.

Далее нужно отрегулировать свет на специальном стенде. Если даже у вас идеальные фары, но они настроены неправильно, хорошего света добиться будет нереально. Мастера выставят четкую линию света, чтобы не слепить встречные автомобили и была хорошо видна дорога.

Если эти манипуляции не помогли, идем дальше. Возможно, лампы головного света уже понемногу "умирают" и не отдают достаточного количества света. Советуем проверить, как давно их меняли, и при необходимости установить новые. Но самое главное, устанавливать нужно именно тот тип лампы, который предусмотрен производителем. Конечно, сейчас без проблем вместо обычных галогеновых ламп можно установить ксенон или LED лампы, но лучше этого не делать. Если фары имеют линзу, тогда она рассчитана под определенный тип лампы и при замене на другой свет будет рассеяный и плохой. Кроме того, что вы будете слепить все встречные авто, да еще и хорошего света вы не получите.

Когда действительно галогена не хватает, тогда нужно обратиться к специалистам, они установят вам линзы под тот тип лампы, который вам нужен, и ваши фары засияют, будто новые. Также бывают случаи, когда оригинальная линза уже помутнела, тогда ее лучше заменить. Если фара уже разобрана, вам еще обязательно должны почистить отражатели света – это положительно повлияет на качество освещения. При проверке выполненной работы убедитесь, хорошо ли заклеили саму фару. Стекло или пластик должны крепко сидеть на корпусе фары, также они не должны запотевать.

После всех этих работ в вашем авто должно появиться правильное освещение и вы снова будете чувствовать себя в безопасности на темных дорогах.

Напомним, как собственноручно заменить смазку на своем авто.