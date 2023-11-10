Как сдать теорию для получения водительских прав без автошколы: Кабмин утвердил порядок

Чтобы сдать теоретический экзамен, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД.
Кабинет министров утвердил порядок, как украинцы могут сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обучения в автошколе.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Будущие водители имеют выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией.
По его словам, чтобы сдать теоретический экзамен, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Со временем такая услуга будет доступна и через ЦНАП.
"Важно, что эти нововведения относятся и к проекту "Автошколы для лиц с инвалидностью", который реализуется, в том числе, для наших раненых бойцов. Самостоятельное изучение теории сделает процесс их подготовки более удобным", — отметил Клименко.
Изменения вступят в силу со дня официального обнародования.
Напомним, что в июле этого года Верховная Рада разрешила будущим водителям учить теорию самостоятельно без автошколы.
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