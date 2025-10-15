Как сэкономить на обслуживании авто: 10 простых шагов, которые сохранят бюджет

Уход за машиной / © pixabay.com

Регулярное обслуживание автомобиля может серьезно ударить по карману, но большинство расходов легко сократить. Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогут содержать авто в хорошем состоянии без лишних затрат.

Об этом сообщило издание the Road.

Своевременно реагируйте на мелкие неисправности

Большинство серьезных поломок начинается с незначительных симптомов — подтекания масла, запаха бензина или слабого звука стартера. Если обратить внимание на эти признаки сразу, ремонт может обойтись в несколько сотен гривен. Иначе через месяц придется заменять дорогостоящие узлы двигателя.

Покупайте расходники онлайн

Фильтры, дворники, свечи зажигания или масла на украинских и иностранных маркетплейсах часто стоят значительно дешевле, чем в сервисах. Важно проверять оригинальный номер запчасти (OEM) и отзывы покупателей, чтобы избежать подделок.

Меняйте масло самостоятельно

Процедура несложная, если есть минимальный набор инструментов. Достаточно канистры масла, нового фильтра и часа времени, чтобы сэкономить от 500 до 1000 гривен на каждой замене. На YouTube есть немало пошаговых видео для разных моделей авто.

Избегайте сетевых сервисов без крайней необходимости

Такие станции имеют комфортную зону ожидания и кофе, но их почасовая ставка часто вдвое выше, чем у проверенного мастера. Один надежный механик, который знает ваше авто, может обеспечить качественное обслуживание за разумную цену.

Заправляйтесь только на проверенных АЗС

Топливо низкого качества приводит к перерасходу бензина и повреждению форсунок и катализатора. Стоит выбрать одну-две проверенные заправки и пользоваться только ими. Разница в стоимости топлива компенсируется стабильностью и долговечностью работы двигателя.

Контролируйте давление в шинах

Заниженное давление вызывает больший расход топлива и более быстрый износ резины. Проверять его стоит раз в две недели или перед долгими поездками. В багажнике желательно иметь небольшой компрессор или манометр.

Не трогайтесь на холодном двигателе

Пока мотор не прогрелся, он сжигает больше топлива и быстрее изнашивается. После запуска двигателя дайте ему поработать 1-2 минуты на холостых оборотах — это продлит его ресурс и поможет сэкономить топливо.

Используйте бонусные программы и кэшбек

Многие автосервисы и магазины запчастей предлагают накопительные бонусы или возврат части расходов в виде кэшбэка. За год такая экономия может составить несколько тысяч гривен.

Не спешите менять запчасти — ремонтируйте

Многие детали можно восстановить: стартеры, генераторы, фары, диски, элементы кузова. Ремонт обычно в два-три раза дешевле, чем покупка новой запчасти, а результат не уступает.

Мойте авто регулярно

Грязь, реагенты и соль постепенно разрушают днище, подвеску и тормозные трубки. Зимой автомобиль стоит мыть хотя бы раз в две недели, уделяя внимание нижней части кузова и аркам колес. Это простая, но эффективная профилактика коррозии.

Напомним, несмотря на то, что современные автомобили имеют меньший запас прочности, главной причиной их ускоренного износа и поломок является не производитель, а ежедневные ошибки и пагубные привычки самих водителей.