Как сэкономить на топливе: 4 правила для водителей

Инструкторы и инженеры утверждают, что, изменяя стиль вождения, можно значительно снизить расход топлива и продлить срок службы тормозной системы.

Об этом сообщает польский инженер Филипп Рашевский из Szkoła-Auto в интервью Interia.

«Свободный ход или торможение двигателем — что лучше для ежедневного вождения? Это вопрос, который задают себе многие водители. Ответ действительно зависит от конкретной ситуации, условий, автомобиля и т.д. Инструкторы по вождению советуют, что иногда, особенно во время езды в городе, лучше использовать торможение двигателем, но вне его бывают случаи, когда свободный ход лучше», — объясняет он.

Торможение двигателем vs холостой ход

Правило экономии №1: меньше жмите на тормоза. По словам инженера Рашевского, когда водитель сбрасывает газ, двигатель автоматически прекращает подачу топлива. В данный момент бортовой компьютер показывает расход 0,0 л/100 км. Это самый эффективный способ снизить скорость.

В то же время движение на нейтральной передаче не столь экономно. Двигатель работает на холостом ходу, потребляя от 0,8 до 1,5 л горючего в час. То есть, когда автомобиль просто катится, он все равно тратит топливо.

Практические советы для разных условий

Правило №2: на трассе и перед светофором

Используйте торможение двигателем. Просто уберите ногу с педали газа, позволяя автомобилю замедлиться. Это не только экономит горючее, но и уменьшает износ тормозных колодок и дисков.

Правило №3: в городском трафике

Иногда на нейтральной передаче можно прокатиться чуть дальше, чтобы избежать лишнего торможения. Это может быть полезно в ситуациях, когда вы видите, что впереди освобождается дорога. Однако злоупотреблять этим методом не стоит.

Правило №4: на спусках

Вместо постоянного использования педали тормоза применяйте торможение двигателем. Это предотвращает перегрев тормозных колодок, что критически важно для безопасности на длинных склонах.

Опытные водители комбинируют эти техники, плавно снижая передачи перед перекрестком, а затем за 50-100 метров до остановки переходят на нейтраль. Это позволяет контролировать скорость, экономить топливо и минимизировать износ.

По подсчетам, водитель, проезжающий 20 000 км в год, может сэкономить от 100 до 200 литров горючего, используя торможение двигателем вместо нейтральной передачи. Кроме того, тормоза в таком случае прослужат в два раза длиннее.

