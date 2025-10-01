Как сэкономить на топливе: действенный совет для водителей

Горючее / © pixabay.com

Реклама

Мало кто осознает, что поддержание правильного давления в шинах является одним из самых эффективных и бесплатных способов сократить расход топлива. Этот параметр оказывает непосредственное влияние на сопротивление качению — силу, которую двигателю приходится преодолевать для движения.

Об этом пишет Auto Świat.

Когда давление в шинах ниже нормы (например, всего на 0,5 бара), площадь контакта колеса с дорогой растет, а шина сильнее деформируется во время движения. Это приводит к значительному росту сопротивления качению. Как следствие, двигатель вынужден работать с большей нагрузкой, сжигая больше топлива, чтобы поддерживать ту же скорость.

Реклама

Снижение давления всего на 0,5 бар от рекомендуемого значения может увеличить расход топлива на 3-5%. В масштабах года эта разница превращается в десятки литров напрасно израсходованного горючего.

Не только экономия: 3 причины, почему это вопрос безопасности

Экономия горючего — это лишь часть преимуществ. Прежде всего, правильное давление в шинах — это вопрос безопасности и долговечности ваших шин:

Ухудшение управляемости и торможения: Недостаточно накаченные колеса отрицательно влияют на управляемость авто при маневрировании и прохождении поворотов. Из-за неправильной формы пятна контакта тормозной путь также может увеличиться.

Риск разрушения шины: На высокой скорости значительно возрастает риск перегрева шины и ее внезапного разрушения, что может привести к неконтролируемой потере вождения.

Неравномерный износ: При езде на приспущенных колесах протектор изнашивается неравномерно (преимущественно по краям), сокращая срок службы шин и заставляя автовладельца преждевременно тратиться на новый комплект резины.

Эта простая привычка, занимающая всего несколько минут, принесет ощутимую пользу. Проверять давление следует регулярно, по меньшей мере, раз в месяц, а также перед каждой дальней поездкой.

Главное правило: делать это нужно на холодных шинах (до начала движения или после того, как авто простояло несколько часов). Рекомендуемые значения давления для вашей модели авто обычно указаны на специальной наклейке в водительской двери, на лючке бензобака или в инструкции по эксплуатации.

Реклама

Напомним, в Украине готовят новые строгие правила по использованию шин, которые могут привести к лишению водительских прав. Планируются жесткие требования к обязательной установке зимней или всесезонной резины в соответствующий период, а также штрафы до 8,5 тысяч гривен за нарушение.