Как сидеть за рулем, чтобы выжить: советы, которые могут спасти жизнь

Водитель за рулем / © pixabay.com

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Вы до сих пор ориентируетесь на «правило 25 сантиметров» между грудью и рулем? Кажется, стоит просмотреть эту привычку. Профессиональные гонщики и эксперты по безопасности развенчали миф об универсальной посадке и объяснили, почему она может быть не просто неудобной, а опасной.

Об этом пишет Jalopnik.

По словам специалистов, ключ к правильной позе — в настройке сиденья под себя. Сидите прямо, вытяните руки вперед и разместите запястье на верхней части руля — именно так вы сможете сохранить контроль над автомобилем без перегрузки мышц. Локти должны быть немного изогнутыми, а плечи прижаты к спинке.

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Важный нюанс — подушки безопасности. При столкновении они раскрываются со скоростью более 300 км/ч. Если сидеть слишком близко, устройство, призванное спасать жизнь, может нанести серьезные травмы — от переломов до ожогов. Особенно опасны печально известные подушки Takata, которые в некоторых авто могут превратиться в настоящую шрапнель.

Также следует обратить внимание на угол наклона руля. В современных авто она должна быть направлена на грудную клетку, а не на лицо. Такой подход минимизирует риск во время аварии. В подержанных автомобилях все сложнее — там руль часто установлен под «автобусным» углом, как у классических Ferrari.

Итог один: универсальных советов не существует. Настройка посадки — дело индивидуальное, но критически важное для вашей безопасности. Не игнорируйте этот аспект — он может сохранить вам не только комфорт, но и жизнь.

Напомним, в летний период неправильная парковка автомобиля может привести к серьезным повреждениям элементов кузова и салона. Специалисты отмечают, что особенно опасно оставлять машину на траве, рыхлой почве или под деревьями.

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