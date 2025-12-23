Как снизить расход бензина зимой: действенные советы

Заправка авто зимой может быть экономнее

Зимняя эксплуатация автомобиля всегда бьет по карману. Физика делает свое: загустевшая смазка, холодный двигатель и повышенное сопротивление воздуха требуют больше энергии.

Издание UaMotors и международные профильные эксперты поделились методами, которые помогут сохранить 10–20% бюджета на заправку.

1. Забудьте о длительных прогревах

Миф о том, что машину нужно греть 10–15 минут на холостых оборотах, давно устарел. Как отмечают эксперты UaMotors, современные моторы более эффективно прогреваются в движении.

Совет : Достаточно 1–2 минуты, чтобы «разогнать» жидкости. После этого отправьтесь плавно – так двигатель выйдет на рабочую температуру быстрее, и вы не сожжете горючее зря на парковке.

2. Контролируйте давление в шинах

Когда температура падает, давление в шинах снижается (воздух сжимается). Наспущенное колесо имеет большую площадь контакта, что увеличивает сопротивление качению.

Совет : Регулярно проверяйте давление. Снижение всего на 0,2 бар уже заставляет двигатель работать интенсивнее.

3. Устройте авто «диету»

Лишний вес – враг экономии. Каждые дополнительные 50 кг груза могут увеличить расход на 0,3–0,5 л на 100 км.

Совет : Произведите ревизию багажника. Оставьте только необходимое (лопату, трос), а пожилые вещи или забытые инструменты выложите. Также обязательно счищайте снег с крыши – это не только безопасность, но и минус лишние килограммы влаги.

4. Выключайте излишнее электричество

Зимой генератор работает на грани возможностей. Подогрев сидений, руля, зеркал и мощная печка создают нагрузку на двигатель.

Совет : Выключайте мощные электроприборы (подогрев стекла, сидений), как только они выполнили свою функцию.

5. Используйте Eco-режим

В городских пробках этот режим становится спасительным. Он снижает чувствительность педали газа и оптимизирует работу коробки передач.

Совет : Если специальной кнопки нет, просто избегайте агрессивного стиля «газ-тормоз». Плавная езда на скользкой дороге – это залог и безопасности и меньшего чека на АЗС.

6. Уберите багажник с крыши

Если вы не везете лыжи прямо сейчас, снимите бокс или перекладину. По данным Consumer Reports, багажник на крыше, даже пустой, нарушает аэродинамику.

Совет : На трассовых скоростях излишнее сопротивление воздуха может увеличить расход топлива на 10–25%. Снимайте наружные крепления, когда они не нужны.

7. Объединяйте короткие поездки

Больше всего горючего авто тратит во время так называемого холодного старта, когда двигатель еще не прогрелся. Американский ресурс FuelEconomy.gov отмечает , что несколько коротких поездок с полным остыванием мотора между ними тратят вдвое больше горючего, чем одна длинная.

Совет : Планируйте маршрут так, чтобы совершить все дела за один выезд, пока двигатель остается теплым.

8. Заливайте правильную смазку

Вязкость оливы критически важна зимой. Слишком густая смазка создает безумное сопротивление деталям двигателя при запуске.

Совет . Проверьте рекомендации производителя. Использование масла, рекомендованного для низких температур (например, 0W-30 или 5W-30 вместо 10W-40), может снизить расход топлива на 1–2%.

Напомним, зимнее утро для водителя часто начинается с борьбы с последствиями мороза : дверь не открывается, замки замерзли, а зеркала покрыты толстым слоем льда. Попытки насильно открыть примерзлую дверь автомобиля или очистить стекло от льда часто заканчиваются поврежденными уплотнителями и царапинами. Однако опытные автомобилисты знают, как избежать этих проблем.