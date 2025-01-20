Как снизить расход топлива зимой: обнародовано три важных правила для водителей

Следуя несложным правилам, вы сможете значительно уменьшить расходы на топливо зимой и сохранить свой бюджет.

Зима ставит перед водителями новые вызовы, одним из которых является увеличение расхода горючего. Холодный двигатель, отопление, зимняя резина, снег на дорогах – все это способствует повышенному потреблению топлива.

Но даже зимой можно экономить, соблюдая несколько простых правил, пишет издание "Автопилот".

Три важных правила для водителей

Во-первых , не стоит долго прогревать двигатель. Достаточно 1-2 минут, чтобы он достиг рабочей температуры. Продолжительный прогрев на холостом ходу только зря сжигает топливо.

, не стоит долго прогревать двигатель. Достаточно 1-2 минут, чтобы он достиг рабочей температуры. Продолжительный прогрев на холостом ходу только зря сжигает топливо. Во-вторых , уменьшите нагрузку на автомобиль. Уберите с багажника ненужные вещи, а лучше вообще снять багажник с крыши. Не забывайте очищать автомобиль от снега перед поездкой, это не только снизит расход топлива, но и повысит безопасность.

, уменьшите нагрузку на автомобиль. Уберите с багажника ненужные вещи, а лучше вообще снять багажник с крыши. Не забывайте очищать автомобиль от снега перед поездкой, это не только снизит расход топлива, но и повысит безопасность. В третьих, используйте зимнее моторное масло с низкой вязкостью, например, 0W30. Она обеспечит лучшую текучесть при низких температурах и снизит нагрузку на двигатель, что также будет способствовать экономии топлива.

Следуя этим несложным правилам, вы сможете значительно снизить расходы на топливо зимой и сохранить свой бюджет.

Напомним, Кабмин внес изменения в правила дорожного движения, теперь можно не вызвать полицию после ДТП, если принимали участие только два транспортных средства и авария не повлекла за собой тяжелых последствий.

Читайте также: