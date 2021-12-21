Как собственноручно вернуть салону авто прежний блеск: действенные советы автомобилистам

Влажная уборка и специальные средства пригодятся вам.

Салон автомобиля – это то место, где водитель находится большую часть времени. Дизайнеры и инженеры постоянно придумывают что-нибудь новое, чтобы он стал еще более удобным, но в ходе обычной эксплуатации не зависимо от того, из какого материала сделан салон – он изнашивается и загрязняется. Конечно регулярная химчистка поможет этого избежать, но ценник серьезно "кусается".

Итак, ТСН.Авто подготовил для вас несколько советов, как восстановить салон авто собственными руками.

Если у вашей "ласточки" кожаный салон, тогда наиболее частой проблемой становится то, что он довольно быстро теряет свой внешний вид. Когда вы просто находитесь в середине автомобиля на кожаных сиденьях остается много разных загрязнений. Даже от того, что вы просто прикасаетесь к кожей и волосами к сиденьям. От этого на вашем салоне создается толстый слой грязи, который и портит внешний вид. Чтобы убрать эту грязь, просто провести влажной тряпкой будет мало. Вам нужно приобрести специальное очищающее средство, которое с легкостью сотрет все отложения грязи. Лучше всего купить деликатное средство, которое осторожно очищает и увлажняет кожу. Втирайте его в сиденье хотя бы раз в неделю и получите мягкую матовую кожу, на которой приятно сидеть. То же относится и к рулю.

Мало кто знает, что за салоном из ткани тоже нужно ухаживать, ведь текстиль очень любит поглощать в себя грязь и пыль, особенно летом, когда вы открываете окна, чтобы подышать свежим воздухом. Если на пильную ткань попадет влага, тогда на материале появятся очень неприятные пятна. Небольшие загрязнения поверхности легко удалить с помощью специальных быстро выветриваемых неагрессивных средств. Отдельные места, где они не помогают, поможет обычный пятновыводитель. Чтобы не пришлось делать химчистку, достаточно хотя бы раз в неделю воспользоваться пылесосом.

Пластик салона также обладает свойством загрязняться и чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, не нужно бежать в автомагазин и покупать непонятную полироль. Таким образом вы сделаете только хуже, после химии поверхность становится жирной и она еще больше притягивает пыль, да еще имеет сильный запах, словно вы приобрели автомобиль у перекупщика, ведь именно они и используют такой способ для того, чтобы легче было продать авто. Все что вам нужно – это приобрести средство с антистатическим эффектом и наносить его на протертый влажной тряпкой пластик. Тогда салон автомобиля станет более свежим и привлекательным.

Ну и у нас остался ковер на полу. Здесь вообще все просто – используем пылесос, а там, где есть устаревшая грязь, лучше выбрать пенный очиститель. Его также наносим на место загрязнения, ждем несколько минут и убираем тем же пылесосом.

Теперь вы знаете, как вернуть своему любимцу прежний блеск и снова с улыбкой проводить время за рулем.

Напомним, как правильно эксплуатировать и следить за автомобилем в зимний период.