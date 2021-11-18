Как собственноручно заменить колесо в автомобиле и не попасть впросак: эффективные советы водителям

Как собственноручно заменить колесо в автомобиле и не попасть впросак: эффективные советы водителям

Обычное дело может доставить водителю немало хлопот.

Кажется, что столь тяжелого в том, чтобы самостоятельно заменить колесо? С первого взгляда – ничего, однако, всегда есть “но”.

На что необходимо обратить внимание и как уберечь себя от проблем, разбирался ТСН.Авто.

Конечно, такая будничная операция не требует каких-либо особых навыков или серьезных знаний, но к каждому делу лучше подходить с умом. Очень часто при замене колеса водитель спешит и совершает хаотические действия. В конце концов колесо будет установлено, но какой ценой.

Поэтому, чтобы спасти свой автомобиль от повреждений, а себя от травм, лучше прислушайтесь к этим советам.

Первое, что от вас требуется – это найти ровную поверхность, где возможно будет произвести замену. Ведь, если авто будет стоять на неровности, вам будет очень трудно установить домкрат и он просто может соскочить.

Вот вы нашли ровную поверхность, все хорошо, а посмотрели ли вы на тип покрытия? Да, звучит это странно, но это очень важно. Если вы установите домкрат на мягкой земле, то, скорее всего, под тяжестью авто, он начнет проваливаться и вы и ваши руки будут под угрозой. Бывает такое, что рядом только мягкая земля. Тогда поищите где-нибудь рядом обычную дощечку и подложите ее под домкрат, тогда вы будете в безопасности.

Машина стоит, вы пошли в багажник искать инструмент для замены, а его нет. "Привет" от бывшего владельца. Чтобы не попасть в такую ситуацию где-нибудь среди поля, утром перед выездом проверьте комплектацию своего авто. Для того, чтобы самостоятельно заменить колесо, вам понадобится домкрат, баллонный ключ и конечно целое, накачанное запасное колесо. Некоторые машины не комплектуются запаской, тогда там в комплекте должен быть специальный компрессор с баллоном ремонтной жидкости. Если вы чего-то не досчитались, лучше купите, лишним точно не будет.

Не все знают, что в каждом автомобиле есть специальные места для установки штатного домкрата. Как правило, оно находится снизу порогов, в передней и задней части с обеих сторон. В этих местах есть небольшие ушки в которые вставляется площадка домкрата. Именно в этих участках автопроизводители используют более толстый металл, который легко выдержит вес авто. Если поднять машину в другом месте, в лучшем случае – вы рискуете повредить порог, а в худшем – ваша ласточка упадет.

Когда вы лезете под машину, никогда не бойтесь перестраховываться. Затяните ручник, подложите под колеса камешек, и когда колесо снимется, подложите его под ходовую часть машины, если авто и сорвется, то оно остановится у него. Так что лучше потом приобрести другое колесо, чем получить ранение.

Все сложилось и вы приступаете к замене, но не торопитесь. Перед тем, как поднимать автомобиль на домкрате, нужно осторожно сорвать болты. Вы баллонным ключом немного раскручиваете каждый болт на колесе и уже потом поднимаете свою "железную лошадь". Если у вас не экстренная ситуация и вы меняли колеса собственноручно у себя в гараже, тогда поищите "графитную смазку", ею при снятом колесе надо смазать ступицу в том месте, где она прижимается к диску. Это делается для того, чтобы в следующий раз при снятии колеса диск не прикипал к ходовой части.

Если вы будете придерживаться этих обычных правил, которые проверены годами, тогда у вас и вашего автомобиля будет долгая и спокойная жизнь.

Также напомним, что на улице уже холодно и ТСН. Авто подготовил перечень советов, как избежать непредсказуемых приключений в гололед на автомобиле.