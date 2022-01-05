Как собственноручно заменить масло на своем авто: советы водителям

Главное не торопиться и делать все последовательно.

Замена масла в двигателе автомобиля довольно легкое дело, с которым смогут справиться большинство автомобилистов, которые хоть раз в жизни держали гаечный ключ в руках.

ТСН.Авто подготовил для вас лучшие советы, как без проблем обслуживать ваш автомобиль.

Прежде всего – это узнать какое масло вам нужно. Проще всего – посмотреть в инструкции к автомобилю, если ее уже нет, вы можете обратиться к официальному дилеру и спросить там. Масло бывает разным, как по вязкости так и по специальным допускам. Каждый двигатель рассчитан под свой тип смазки, поэтому это очень важно. Если вы хотите проэкспериментировать с этим, то можете почитать подобный опыт других владельцев в интернете.

Да, масло у нас есть, теперь нам нужен фильтр. Узнать какой именно нужен вам помогут в магазине автозапчастей, вы называете продавцу VIN-номер авто, а он по каталогу подберет вам фильтр. Лучше выбирать именно оригинальную деталь, ведь разница в цене будет незначительна, а риск загрязнить масляную систему некачественным фильтрующим элементом очень велик.

Также, не забывайте, что в новых автомобилях фильтр стоит под специальной крышкой, которую чтобы открутить нужен специальный ключ, если его нет, тогда его тоже можно приобрести в любом магазине, стоит он не много, а вещь достаточно полезная.

Все теперь нам нужен подъемник, эстакада или обычная яма. Вы загоняете свой автомобиль и залезаете под него. Если снизу есть железная защита, то её надо снять. Далее на поддоне отыскиваем сливную пробку и предварительно готовим любую емкость в которую будем собирать старое масло. Осторожно откручиваем пробку и убираем руки, ведь масло может быть горячим и ждем, пока вся жидкость сольется. Когда последние капельки утекли, закручиваем назад пробку.

Далее ищем фильтр, он может стоять как сверху, так и снизу. Откручиваем крышку специальным ключом, достаем старый фильтр, вымываем остатки грязи и старой смазки специальным чистящим средством или обычным бензином, и вставляем новую деталь, все резиновые уплотнители советуем смазать новым маслом.

Теперь самый интересный момент – заливаем новое свежее масло. Перед этим нужно узнать, сколько именно его должно влезть в двигатель. Зная приблизительный объем заливаем масла примерно на пол литра меньше и проверяем уровень в системе. Если его мало, тогда понемногу подливаем, пока уровень не достигнет середины, но некоторые водители любят, чтобы уровень был максимальный - этот вопрос остается на ваше усмотрение. Главное не перелить масло, ведь тогда в двигателе будет повышенное давление и жидкость может выжать резиновые уплотнители в блоке двигателя.

Все, вы молодец, и собственными руками заменили масло в двигателе своего "железного коня", теперь вы уверены, что работа проведена качественно и в ваш двигатель попала именно та смазка, которую вы и хотели.

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