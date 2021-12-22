Как собственноручно заменить тормозные колодки на собственном авто: советы автомобилистам

Чтобы не получить проблем на голову, работу нужно выполнять внимательно и не спешить.

Есть такие автомобилисты, которые очень сильно любят свой автомобиль, поэтому они постоянно в нем копаются и большинство работ делают сами. Вот, например, замена тормозных колодок, довольно обыденное дело, которое без проблем сможет сделать водитель, хоть немного понимающий, как работает автомобиль и имеет набор инструментов.

ТСН.Авто подготовил для вас советы, как безопасно и правильно произвести замену колодок.

Чаще изнашиваются именно передние тормозные колодки, ведь они принимают большую часть тормозного усилия автомобиля. Рассмотрим именно замену на спереди.

Первое, что нужно сделать, – это ослабить болты колеса и поднять автомобиль на домкрат. Затем снимаем колесо и подкладываем его под стойку, делаем это для безопасности, чтобы на всякий случай колесо сдержало автомобиль. Вот мы видим наш тормозной диск и суппорт. Берем щетку и очищаем ее от грязи, если нужно смываем водой.

Предыдущие работы мы проделали, теперь можем брать в руки трещотку и начинать замену. Самый простой способ снять суппорт – это открутить два болта сзади, чаще всего они рассчитаны под звездочку и если предыдущий мастер использовал смазку, тогда открутите их вы без проблем. Сняв суппорт вытаскиваете изношенные колодки и обязательно зафиксируйте веревками или стяжками суппорт, чтобы не повредить тормозные шланги.

Следующим нужно развести поршни суппорта, это можно сделать специальным ключом, или любым другим подручным способом, чаще всего берется большая ровная отвертка и с помощью грубой силы поршень становится на место.

Теперь вставляем колодки, главное не перепутайте, какой стороной она должна стоять, да, бывают и такие ситуации, когда люди путают и тормозят голым металлом. Если вы полностью развели поршня, тогда они станут без проблем и суппорты также без сильных усилий налезут на диск. Все, главное, не забыть смазать болты, можно закручивать и устанавливать колесо. Поздравляем, вы сами заменили колеса.

Также, после этой процедуры проверьте уровень тормозной жидкости, ее может стать больше, ведь колодки стали более толстыми, поршень стал на начальную позицию и жидкость вернулась в бачок. Чтобы снять нагрузку на систему, просто отберите избыток жидкости обычным шприцем.

Напомним, как собственноручно заменить колесо в автомобиле и не попасть впросак: эффективные советы водителям.