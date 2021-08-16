Как сохранить автоматическую коробку передач исправной: водителям дали полезные советы

Это может существенно продлить срок ее эксплуатации.

Автомобилистам рассказали, как сохранить автоматическую коробку передач исправной, чтобы она служила как можно дольше.

Об этом говорится в Daily-Motor.

Как известно, автоматическая трансмиссия иногда способна пережить сам двигатель, правда такое возможно только в тех случаях, когда владелец машины обращался с ней бережно.

Отмечается, что надежно защитит коробку передач фирменная трансмиссионная жидкость. Правда стоит помнить, что проводить ее замену (если это технически возможно) лучше сразу с фильтром, в котором накапливаются основные отложения.

На время замены рабочей жидкости влияет не только пробег. Многое зависит от стиля езды. В случае резких и частых ускорений коробка получает высокую нагрузку, что для нее вредно. Поэтому так называемая езда "газ в пол" требует более частого обслуживания АКПП.

Кроме того, следует регулярно следить за уровнем трансмиссионной жидкости даже после плановой ее замены. Небольшой недосмотр сотрудника СТО может привести к дальнейшему дорогостоящему ремонту.

Машины с "автоматом" не стоит использовать для буксировок. Если в самом начале 90-х многие водители руководствовались правилом буксировки автомобилей с АКПП "50 на 50" (скорость не выше 50 км/ч и расстояние не дальше 50 км), то сейчас это правило автопроизводители зачастую смещают в сторону "30 на 30", а то и полного запрета буксировки, рекомендуя в таких случаях использовать эвакуатор.

Зимой необходимо прогревать не только двигатель, но и коробку. Сделать это можно перед началом поездки, переключив селектор в режим "D" и постояв в нем хотя бы несколько минут.

Во время парковки на склоне лучше пользоваться ручным тормозом, причем активировать его необходимо перед тем, как селектор трансмиссии будет переведен в положение "паркинг". Так можно снизить нагрузку на трос привода управления коробкой и избежать дальнейших проблем.

Ранее водителям рассказали о главных особенностях езды на автоматической коробке передач.

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