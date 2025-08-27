ТСН в социальных сетях

Новости
36
1 мин

Как сохранить кондиционер в исправном состоянии: советы для водителей

В летнюю жару кондиционер в авто становится ключом к безопасности и комфорту. Эксперты объяснили, как правильно его использовать.

Дарья Щербак
Кондиционер

Кондиционер / © Getty Images

В жаркое время года кондиционер становится одной из важнейших систем автомобиля, ведь он влияет не только на комфорт водителя, но и безопасность движения. Специалисты отмечают: правильная эксплуатация кондиционера позволяет продлить его срок службы и снизить нагрузку на двигатель.

Об этом пишет UA.Motors.

Кондиционер в авто охлаждает салон, уменьшает усталость водителя и создает безопасные условия для вождения летом. Однако неправильное использование может привести к быстрому износу системы и дорогостоящему ремонту.

Главные правила использования кондиционера

  • перед включением кондиционера следует проветрить салон 1–2 минуты, чтобы избежать перегрузки системы;

  • для более быстрого охлаждения можно включать режим рециркуляции, но не оставлять его надолго;

  • разница температуры в салоне и на улице не должна превышать 6–8 °C;

  • салонный фильтр нужно регулярно менять для эффективной циркуляции воздуха.

Уход за системой кондиционирования

Важно контролировать уровень хладагента и следить за состоянием компрессора, шлангов и конденсора. Утечка фреона или загрязнение радиатора значительно снижают эффективность охлаждения. Даже зимой следует включать кондиционер на несколько минут, чтобы избежать пересыхания прокладок.

Напомним, в летний период неправильная парковка автомобиля может привести к серьезным повреждениям элементов кузова и салона. Специалисты отмечают, что особенно опасно оставлять машину на траве, рыхлой почве или под деревьями.

