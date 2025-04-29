Как сохранить машину чистой надолго без автомойки: советы от экспертов

Защита кузова воском и еженедельная уборка салона – одни из простых советов, как держать авто в чистоте. / © Pixabay

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Забота о чистоте автомобиля — это не только вопрос эстетики, но и важный этап поддержки его технического состояния и долговечности.

Об этом пишет издание SUV News.

Прежде всего, следует иметь в салоне влажные салфетки. Они позволяют быстро убрать пыль с приборной панели или сиденья. Вместо стандартных ковриков лучше выбрать современные EVA-варианты — они лучше удерживают влагу и не впитывают грязь.

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Один из самых эффективных способов борьбы с пылью — это регулярная уборка. Эксперты советуют хотя бы раз в неделю пылесосить салон. Идеально — приобрести портативный автопылесос, который можно хранить прямо в багажнике.

Еще один лайфхак — уход за пластиковыми деталями. С годами они тускнеют, но можно восстановить их блеск с помощью осторожной термообработки строительным феном или горелкой, затем отполировать и при необходимости подкрасить.

Чтобы уменьшить загрязнение кузова, следует наносить на него защитный воск — он не только придает блеск, но и создает барьер для пыли и грязи. Также важно вовремя обрабатывать мелкие царапины и сколы: промедление может привести к появлению ржавчины.

Напомним, летний сезон обещает не только солнце и отпуска, но и новые испытания для вашего автомобиля. Если вы уже позаботились об основном — заменили шины, смазку и прошли ТО — обратите внимание на другие важные аспекты: систему охлаждения, кондиционер, тормоза и электронику. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в дороге.