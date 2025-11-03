Как сохранять летнюю резину зимой: советы, которые помогут продлить жизнь шин

Как подготовить шины к зиме / © Pixabay

Неправильное хранение может сократить срок службы даже нового комплекта — резина теряет упругость, возникают микротрещины, а потом и дисбаланс колес.

Эксперты SUV News объяснили, как подготовить шины к «зимнему сну», чтобы весной они оставались в отличном состоянии, пишет vnedorozhnik.

Тщательно очистите и высушите колеса

После демонтажа вымойте шины с мягким шампунем или автохимией, чтобы убрать пыль, битум, реагенты и остатки соли. Затем дайте им полностью высохнуть естественным путем без фенов или обогревателей, поскольку высокая температура вредит структуре каучука.

Даже небольшие загрязнения могут за несколько месяцев «съесть» поверхность резины, поэтому чистота — главное условие долговечности.

Обработайте шины специальным консервантом

Перед хранением нанесите аэрозоль или спрей для защиты от пересыхания и старения. Такие средства создают пленку, которая предотвращает появление трещин и потерю эластичности — особенно важно, если помещение сухое или отапливаемое.

Выберите правильное место

Храните шины в темном прохладном месте с температурой от +5 до +25°C и влажностью не более 70%.

Не рекомендуется:

оставлять резину на балконе или в сыром подвале;

держать у батарей или нагревателей;

ставить непосредственно на бетон — лучше использовать деревянную подложку.

Солнце, перепады температур и сухой воздух — главные враги шин.

Как хранить шины с дисками и без них

Без дисков: ставьте вертикально, каждый месяц поворачивая колеса вокруг оси во избежание деформации.

На дисках можно складывать горизонтально или подвешивать на крючках. Не кладите колеса друг на друга без прокладок — это повреждает боковины.

Используйте пакеты или чехлы

Оптимально хранить резину в герметичных полиэтиленовых мешках или специальных чехлах, защищающих от пыли и влаги. Если шины остаются на дисках, немного снизите давление (на 10–15%), чтобы уменьшить нагрузку на корд.

Важно для украинских водителей

По данным шиномонтажных сервисов, до 30% комплектов летней резины портятся именно во время зимнего хранения из-за неправильных условий.

Все большую популярность набирает услуга «сезонной гостиницы для шин» — склады с контролируемой температурой и влажностью. В 2025 году такая услуга стоит от 700 до 1000 грн. за сезон в зависимости от региона.

Советы экспертов

Не держите резину рядом со смазочными маслами, бензином или растворителями — они разрушают каучук.

Оставляйте маркировку позиций колес (передние/задние, правые/левые) — это упростит монтаж весной.

Перед повторным использованием проверьте давление, балансировку и возраст шин. Если резине больше 7 лет — лучше заменить.

Правильное хранение шин — это не только экономия, но и безопасность. Следуя нескольким простым правилам — очистке, обработке, правильному расположению и контролю условий — вы обеспечите своей летней резине долгую жизнь и стабильное поведение на дороге.

Напомним о том, что обязательно должно быть в авто зимой. В частности, щетка для снега, и желательно телескопическая, особенно если речь идет о кроссовере или минивэне, должна быть в автомобиле.