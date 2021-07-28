Как Tesla удалось избежать дефицита чипов для сборки электрокаров: Илон Маск раскрыл секрет успеха

Эта проблема коснулась многих сфер деятельности.

Глава компании Tesla Илон Маск раскрыл секрет успеха, который позволил избежать дефицита чипов для изготовления и сборки электромобилей.

Об этом сообщает The Verge.

Отметим, что эта проблема коснулась самых разных областей — мобильных устройств, компьютеров, бытовой техники, автомобилей и других. Однако, похоже Tesla чувствует себя в этой ситуации вполне уверенно, передает tech24.

Основной проблемой IT-корпораций может стать привязка ее программного обеспечения к определенному чипу или железу. Другими словами, когда какое-то приложение или и целая операционная система разрабатываются, например, чисто для чипов компании Qualcomm. Когда же эти комплектующие не успевают производить, все конвейеры такой корпорации останавливаются, не имея возможности продолжить производство. Однако Маск сообщил, что Tesla не угрожает такой результат.

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По словам Маска, компания решила пойти другим путем. Ее программисты адаптируют программное обеспечение для всех чипов, которые доступны на рынке. Код электромобилей Tesla периодически переписывается, когда компании приходится менять поставщика. Маск уточнил, что, после замены чипов на альтернативные, на адаптацию программного обеспечения идет несколько недель.

Такой подход позволил Tesla практически не снижать темпов производства и стабильные поставки авто своим клиентам. Так, за последние три месяца компания передала своим покупателям более 200 тысяч электрокаров.

Однако Маск отнюдь не уменьшает серьезность дефицита полупроводников — он отметил, что дальнейшее развитие компании будет зависеть от того, найдется ли выход из сложившейся ситуации в мире с чипами.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla попала под шквал критики из-за тестирования обновленной версии автопилота.

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