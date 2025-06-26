Автомобиль / © Pexels

Непогода летом — не редкость, и даже небольшой град способен нанести вред автомобилю. Вмятины на капоте, крыше или багажнике могут появиться в считанные минуты, если не принять простые меры защиты.

Самый эффективный способ — использование специального тента из вспененного материала толщиной около 4 мм. Такой чехол оснащен амортизационным слоем, фиксирующими ремнями и вентиляционными отверстиями. Его вес — до 4 кг, а в сложенном виде он легко помещается в сумку.

Если у вас нет профессионального тента, можно пользоваться подручными материалами: одеялами, ковриками, туристическими матами, пледами или даже толстым картоном. Они укрываются на капот и крышу, после чего закрепляются веревками или лентами. Это поможет смягчить удар града и сохранить кузов в сохранности.

Перед поездкой за город целесообразно положить в багажник несколько таких вещей, чтобы быть готовым к внезапной непогоде.

В жаркую погоду, когда укрытия нет, рекомендуется парковать авто в тени. Это позволяет уменьшить перегрев кузова и защищает лакокрасочное покрытие от губительного воздействия ультрафиолета.

Заблаговременная планировка и простые средства могут сохранить не только внешний вид авто, но и ваш бюджет — ведь ремонт повреждений от града часто обходится недешево.

