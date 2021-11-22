Как уберечь свой автомобиль от угона: схемы злоумышленников и советы водителям

Зная это, вы будете точно спать спокойнее.

Почти каждый сознательный автомобилист задумывался, как оградить свой автомобиль от угона. Вариантов много, но не все они могут помочь.

ТСН.Авто разобрались, как защитить свой автомобиль от угона бюджетно и качественно.

Схем угона в Украине очень много. Самое простое – это обычное "прямое похищение". Пока человек спит или занят своими делами, бандит быстро откроет авто, подбрасывает свой блок управления двигателем и все. На такую работу опытный похититель потратит всего несколько минут. Конечно воры также любят играть с “кодграбберами”, которые через несколько секунд считывают код с ключа и просто открывают авто, а дальше уже все просто – садись и уезжай.

Запомните, не существует никакой панацеи от похитителей. Полностью защитить автомобиль, можно лишь спрятав его в бункере где-нибудь под землей или поселить у себя в салоне крокодила. Все, что вы можете сделать – это создать проблемы для вора. Чем больше систем охраны, тем дольше он будет угонять авто. Поэтому ваша задача установить разные "ловушки" и надеяться, что ему просто надоест и он оставит ваш автомобиль в покое.

Давайте рассмотрим, как мы можем помочь своему "железному другу":

Если вы не хотите лезть в штатную электрическую схему своего авто, то проще всего его просто застраховать. Вы можете выбрать для себя страхование по типу "КАСКО". Она защитит авто от разных факторов и жить вам, конечно, будет проще, но ценник изрядно так "кусается". Сейчас некоторые компании предлагают застраховать автомобиль только от угона и это самый лучший вариант – цена доступна и вы не потеряете свои деньги. Только всегда нужно помнить, о нечестных страховых компаниях, обязательно проверяйте их на сайте МТСБУ;

Механическая блокировка. Еще с древности этот тип защиты пользуется популярностью. Им можно заблокировать коробку передач и руль. Чтобы обойти эту систему нужно сделать некоторые манипуляции на нужное время и очень много желания. В последнее время блокировку начали ставить на капот, чтобы бандитам было труднее добраться до блока управления и отключить сирену;

Дополнительный иммобилайзер. Эта вещь хоть не сильно, но защищает автомобиль от начинающих ворюг. Если угонщик считал "кодграббером" ключ, и уже залез в авто, тогда его ждет сюрприз. Ведь ему нужно было считать данные не только с ключа, но и из так называемой "метки", именно без нее автомобиль просто не заведется. Но более умные бандиты уже с ними знакомы и могут без проблем считать ее. Еще один плюс "метки" – это защита на светофорах и стоянках. Если водителя вытащат из авто, а "метка" спрятана в кармане, тогда вора ждет разочарование и через несколько метров авто просто остановится;

Самым дешевым способом защиты является скрытая кнопка. Все просто – мастер ищет проводку, которая отвечает за бензонасос или зажигание и устанавливает в разрыв обычную кнопку и все. Теперь для того чтобы завести авто нужно знать где кнопка и нажать на нее. В этом варианте самое главное найти место, где вор ее точно не найдет;

Ну и, конечно, можно установить традиционную сигнализацию. Проблема этого выбора в том, что тяжело найти действительно хороший охранный комплекс. Дешевые сигнализации – это не более чем просто игрушка, которой вы дистанционно можете закрыть дверь и открыть багажник. Но это не значит, что дорогие системы гораздо лучше. Надо к этому вопросу подходить сознательно и выбирать сигнализацию под свой автомобиль. Ведь у каждой машины есть свои особенности и слабые места, которые нужно прикрыть.

Если вы используете хоть один из этих советов, гарантируем – спать вам будет спокойнее.

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