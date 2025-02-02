Как участникам боевых действий оформить полис ОСАГО со 50% скидкой: советы

Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" вступит в силу 1 января 2025 года. Этот документ определяет новые правила оформления полиса автогражданки, в частности для участников боевых действий, ветеранов и ветеранок.

Об этом пишет Автотема.

С начала 2025 г. защитники и защитницы, а также некоторые другие категории граждан обязаны иметь автострахование. Однако они могут получить полис со скидкой в 50%, поскольку остальные 50% стоимости покрывает государство. Как оформить полис на льготных условиях, объяснил "Ветеран".

Кроме того, с 1 января 2025 г. участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, участники войны и лица с инвалидностью I и II группы имеют право на 50% скидку при оформлении автогражданки. Государство покрывает вторую половину стоимости полиса. Льгота предоставляется только однократно — если у ветерана несколько авто, скидка действует только на первое, остальное страхуется за полную стоимость. Также скидка не распространяется, если транспортным средством, зарегистрированным на УБД, управляет другое лицо.

Чтобы воспользоваться льготой, авто должно соответствовать нескольким требованиям: объем двигателя до 2500 см 3 или мощность электродвигателя до 100 кВт, право собственности должно принадлежать ветерану, а транспорт не использоваться для предоставления платных услуг по перевозке.

Для оформления полиса на льготных условиях можно воспользоваться онлайн-сервисами, сравнивающими предложения страховых компаний. Важно указать статус участника боевых действий или ветерана при оформлении.

Без автогражданки водитель может получить штраф в размере 425 грн, который увеличивается до 850 грн при неуплате в течение 15 дней.

Напомним, от 2 февраля 2025 года рост цен на топливо в Украине ускорится до 13% в год, что вдвое больше предыдущего показателя. Однако фактическое подорожание пока ниже прогнозируемого.

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