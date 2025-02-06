Как удвоить ресурс двигателя: автомеханики раскрыли правило "трех секунд"

По словам экспертов, до 90% износа двигателя приходится именно на момент запуска.

Значительно снизить износ двигателя авто и продлить его ресурс по меньшей мере вдвое поможет простое, но малоизвестное правило "трех секунд".

Об этом сообщает The Mirror.

Двигатель – это ключевой компонент автомобиля, и его исправность оказывает непосредственное влияние на общую эксплуатацию транспортного средства. Поэтому каждый опытный водитель стремится продлить срок службы. Автомеханики рассказали о правиле "трех секунд", которое поможет значительно снизить износ мотора.

Суть этого правила состоит в том, чтобы не трогаться сразу после запуска двигателя. Важно подождать несколько секунд, чтобы масляный насос успел равномерно распределить смазку по всем рабочим элементам. Это позволяет уменьшить трение между фрикционными деталями, такими как поршни, клапаны, коленчатый и распределительный валы, предотвращая их избыточный износ. По словам экспертов, до 90% износа двигателя приходится именно на момент запуска.

Следуя этому простому правилу, можно значительно продлить срок службы мотора. В то же время эффективность этого метода возрастает, если двигатель своевременно обслуживается и не испытывает чрезмерные нагрузки.

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