Как уменьшить расход топлива в авто: специалисты назвали неожиданный способ
Спортивный режим обычно связывают с большим расходом топлива. Впрочем, эксперты объясняют, что в отдельных дорожных ситуациях он может даже помочь сэкономить.
У большинства современных авто спортивный режим ассоциируется с большими оборотами двигателя и ростом расхода топлива. Однако специалисты объясняют: в определенных ситуациях кратковременное его использование может даже уменьшить потребление топлива.
Об этом сообщило издание «Motoryzacja Interia».
Обычно водители ожидают, что после нажатия кнопки Sport автомобиль становится динамичнее, дольше держит передачи и активнее реагирует на педаль газа. И действительно, в долгосрочной перспективе это почти всегда означает больший расход топлива. Но есть нюанс.
Эко-режим создан для экономии. Бортовой компьютер «приглушает» реакцию дроссельной заслонки, заставляет коробку передач быстрее переходить на высшие ступени и поддерживает минимальные обороты двигателя. Проблемы возникают тогда, когда нужно резко набрать скорость — при выезде на автомагистраль, обгоне или подъеме вверх.
В таких случаях авто в эко-режиме разгоняется медленнее, а водители часто инстинктивно сильнее давят на педаль газа. В спортивном режиме реакция быстрее, и машина достигает нужной скорости за более короткое время. Если использовать его только для непродолжительного ускорения, расход топлива в этот момент может оказаться меньше, чем при затяжном разгоне в экономном режиме.
В большинстве моделей он меняет сразу несколько параметров. Двигатель оперативнее реагирует на нажатие акселератора, автоматическая коробка передач дольше удерживает более высокие обороты. В некоторых авто также могут деактивироваться системы экономии, в частности старт-стоп, а кондиционер работает в другом режиме.
Кроме того, спортивные настройки иногда влияют на руль и подвеску: управление становится более чувствительным, а подвеска — жестче (если предусмотрено адаптивное демпфирование). Некоторые производители даже меняют звучание выхлопа — иногда через аудиосистему.
Специалисты советуют использовать спортивный режим только в ситуациях, где требуется быстрая реакция: при обгоне, слиянии с потоком или движении на подъеме. После достижения необходимой скорости лучше вернуться к стандартному или эко-режиму.
Постоянная езда в спортивных настройках, наоборот, почти гарантированно приведет к росту расхода топлива.
