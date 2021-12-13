Как уменьшить расход топлива в автомобиле: эксперт дал действенные рекомендации

На это могут влиять несколько факторов.
Как известно, при движении в городе расход топлива увеличивается на несколько литров из-за постоянных остановок и разгонов. Поэтому агрессивный стиль водителя может увеличить расходы до 15%, а использование неправильного моторного масла еще на 10%.
Эксперт Игорь Школьный дал водителям действенные советы по поводу того, как уменьшить расход топлива в машине.
Так, по его словам, расход зависит от многих факторов, среди которых двигатель и его мощность, ходовая, комплектация авто и другое.
Как уменьшить расходы :
- спортивный стиль вождения. Самое простое, что вы можете сделать – это прекратить считать себя Шумахером и ездить без рывков, резких разгонов и торможения;
- использовать качественное топливо. Ни в коем случае не снижайте октановое число. Так как топливная смесь получится достаточно "обнищавшей", и чтобы обеспечить номинальную мощность двигателя, бортовой компьютер увеличит расход на 15-20%;
- своевременно менять свечи и фильтры. Оптимально менять воздушный фильтр, когда успели накатать 10-15 тысяч километров, а топливный, когда "набегали" более 20 тысяч километров.
"Со свечами ситуация не так однозначна, поэтому лучше ежемесячно мониторить их состояние, ведь чем четче подается искра, тем меньше топлива нужно для работы двигателя", — подчеркнул специалист.
- состояние электричества и датчиков. Изношенный аккумулятор хуже удерживает заряд и дольше заряжается. Когда электроника видит низкий заряд аккумулятора, она пытается подать больше топлива, чтобы быстрее крутить генератор;
- низкое давление в шинах приводит к увеличению сопротивления, что в свою очередь – к увеличению расхода. Также отрицательно влияют неправильный размен шин и развал схождения.
Также на расход могут влиять и такие мелочи как открытый люк, окна, дополнительное оборудование, кондиционер и даже мощная аудиосистема, которая перегружает генератор, а он, в свою очередь, "вызывает аппетит" у двигателя.
Поэтому производите диагностику датчиков электросистемы и двигателя хотя бы раз в несколько месяцев, советует эксперт, чтобы обеспечить их оптимальную работу.
"Даже малейшие неточности показателей могут заставить авто "есть" больше на 15-25%", — резюмировал Школьный.
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