Как управлять автомобилем во время дождя: советы полиции

Управление автомобилем во время дождя намного сложнее

Управление автомобилем во время дождя значительно сложнее, чем в ясную погоду: ухудшается видимость, дорога становится скользкой, как следствие — повышается риск аварий. Чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения, водителям необходимо придерживаться нескольких важных рекомендаций.

Об этом рассказали в Патрульной полиции Украины.

Адаптация к видимости и покрытию

Первые минуты дождя наиболее опасны, поскольку дорожное покрытие становится особенно скользким из-за смеси пыли и грязи с водой. В это время важно быть максимально внимательным и не совершать резких движений.

«В дождь управляйте спокойно, плавно и осторожно. Ваша задача — не спешить, а доехать безопасно», — отмечают в Патрульной полиции Украины.

Также важно позаботиться о состоянии стекла и стеклоочистителей. Для этого необходимо своевременно заменять щетки, а также проверить работу вентиляции. Если вентиляция салона не будет работать, стекло быстро запотнеет, что ухудшит видимость.

Третий важный момент – движение с обязательно включенным ближним светом фар.

"Необходимо включить осветительные приборы, чтобы другие участники дорожного движения видели ваш автомобиль издалека", - добавили полицейские.

Скорость, шины и лужи – главные риски

Соблюдение безопасной скорости является основным условием при осложненных погодных условиях. Во время дождя следует двигаться медленнее, чем в сухую погоду.

Поэтому в полиции добавили еще три важных совета:

Безопасная скорость и дистанция . Снижайте скорость и увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля. Если ливень очень сильный и видимость почти нулевая, лучше остановиться на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

Шины и аквапланирование . Шины должны быть в хорошем состоянии и соответствовать сезону. Изношенный протектор значительно повышает риск аквапланирования – потери сцепления с дорогой, когда между шиной и покрытием образуется слой воды.

Лужи . Они могут скрывать опасность – ямы или открытые люки. Если есть возможность, избегайте больших луж. Если это невозможно, преодолейте их медленно, чтобы избежать гидроудара (попадание воды в двигатель).

Патрульная полиция также напоминает, что всегда нужно пристегиваться ремнями безопасности, а маленьких детей перевозить только с использованием специальных удерживающих систем – детских трубок и кресел.

«Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды и нуждается в помощи, не оставайтесь в стороне. В случае необходимости звоните по телефону 112/102», — призвали водителей в Патрульной полиции.

