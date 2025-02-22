Как узнать реальный пробег авто: главный признак, который не скроешь

На рынке подержанных авто нечестные продавцы часто скручивают пробег, чтобы повысить стоимость автомобиля. Однако есть одна важная деталь, которая может выдать реальный износ транспортного средства – это руль. Эксперты объяснили, на что обращать внимание при покупке.

Об этом пишет Автопилот.

Недобросовестные продавцы нередко занижают показатели одометра, чтобы скрыть реальное состояние транспортного средства. Эксперты советуют обращать внимание на износ руля, который может поведать больше, чем цифры на приборной панели.

Что может выдать настоящий пробег авто

Специалисты отмечают, что со временем руль подвергается естественному износу. Однако он происходит неравномерно, что может помочь определить сколько километров реально прошел автомобиль.

Основные признаки износа:

Потертости на ободке в местах, где руки водителя чаще контактируют с рулем. Если автомобиль проехал многие тысячи километров, эти участки будут явно выражены.

в местах, где руки водителя чаще контактируют с рулем. Если автомобиль проехал многие тысячи километров, эти участки будут явно выражены. Изменение текстуры материала. Со временем кожаная обивка руля становится менее эластичной, более грубой, а иногда даже начинает трескаться.

Со временем кожаная обивка руля становится менее эластичной, более грубой, а иногда даже начинает трескаться. Гладкость поверхности. Если руль, особенно у современных авто, выглядит слишком новым по сравнению с другими элементами салона – возможно, его перетащили, чтобы скрыть реальный износ.

Как мошенники маскируют пробег

Чтобы замаскировать реальное состояние автомобиля, некоторые продавцы прибегают к следующим методам:

перетяжка руля или установка новой обивки;

использование специальных чехлов, закрывающих потертости;

полировка или химчистка салона, чтобы создать эффект нового автомобиля.

Однако даже эти уловки не всегда срабатывают. Опытные автомобильные эксперты могут легко определить истинное состояние машины, сравнив износ руля с другими деталями, например сиденьями, педалями и рычагом КПП.

Как избежать покупки авто со скрученным пробегом

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют:

проверять авто по официальным базам данных (если таковые имеются); оценивать состояние не только руля, но и других элементов салона; заказывать профессиональную диагностику автомобиля перед покупкой.

Руль – это лишь один из маркеров настоящего пробега. Однако внимательный анализ деталей может помочь избежать покупки кота в мешке.

Напомним, в Украине правоохранительные органы начали более строго контролировать соблюдение правил дорожного движения, в частности, по проезду пешеходных переходов. Водители, которые не предпочитают пешеходов, могут быть оштрафованы за нарушение этого важного правила.

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